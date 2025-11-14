¿Sabes quién es Susana Gómez, alcalaína que estuvo nominada en la reciente gala de los Latin Grammy?

Alcalá de Henares ha estado muy cerca de tener en sus vitrinas un Latin Grammy. Sí, has leído bien. Más allá de algunos reconocidos artistas que estuvieron en la gala de estos premios musicales el pasado 13 de noviembre en Las Vegas como Sabina o Alejandro Sanz, allí estuvo también Susana Gómez, pianista alcalaína que fue nominada a la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Clásica del Año’, gracias a su disco Sisters of the Moon.

Y, a pesar de que no hubo suerte, la ciudad sigue estando orgullosa de ella y su música. La ganadora de esta categoría fue Isabel Dobarro con Kaleidoscope.

Sisters of the Moon, de Zaragoza para el mundo

Este disco, que es el segundo en su catálogo musical (además de Ad Illam), fue lanzado en septiembre de 2024 y se grabó en el Auditorio de Zaragoza. Y desde entonces no ha cesado el éxito para la artista de Alcalá de Henares.

Además de la nominación que supone un paso de gigante en su carrera al ser los grandes premios de la música latina, también fue nominada al mejor álbum instrumental del año por la Academia de la Música de España y al Preis der Deutschen Schallplattenkritik (premio de la crítica discográfica alemana).

Y este disco, que se puede adquirir desde su propia página web, está inspirado en los cuadros Sisters of the Moon (Hermanas de la Luna, traducido al castellano) de la pintora surrealista Leonora Carrington.

La idea del álbum gira en torno a la figura de las pléyades, también llamadas siete hermanas, que aparecen cada noche en el cielo, a donde según la mitología griega llegaron convertidas en palomas obteniendo así su libertad.

Una vida dedicada a su pasión, la música

Nació y se crió en la zona del Val, donde también reside ahora, y estudió en el Juan de Austria, pero la exigencia de este sector le ha hecho estar gran parte de su vida lejos de la ciudad complutense: con 12 años se fue a Inglaterra para entrar en un conservatorio y también estudió un máster en Alemania. Ahora, ya de vuelta en Alcalá, confiesa que "todo ha merecido la pena".

Como anécdota (que pudo acabar en tragedia viendo hasta donde ha llegado), nos cuenta que "a los cuatro años tenía que elegir un instrumento y seleccioné el arpa, pero no había profesores de ese instrumento, entonces me decanté por el piano. Y menos mal", afirma entre risas e incluso aliviada.

Susana con solo 7 años, ya tocando el piano / CEDIDA

Viajar es otra de sus grandes pasiones y detalla que "he viajado ya a más de 30 países por esta profesión, pero me encanta porque une mis dos pasiones".

¿Con quién compitió la pianista alcalaína por ganar el prestigioso reconocimiento?

Sisters of the Moon compitió por el Latin Grammy con los paulistas de Radamés (Radamés); la también pianista compostelana Isabel Dobarro (Kaleidoscope); la joven violinista granadina María Dueñas (Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina); y la promesa de la guitarra clásica, el valenciano Ausiàs Parejo (Brouwer, Erena & Others).