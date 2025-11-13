Quién fue San Diego, por qué está expuesto en Alcalá y qué requisitos se necesitan para ser incorrupto

Como cada 13 de noviembre, está expuesto al público en la nave central de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, el cuerpo incorrupto de San Diego, apóstol de la caridad. Sus restos se conservan en un arca dorada en una capilla dentro de la misma. Cientos de alcalaínos ya han visitado a San Diego durante esta mañana (de 7 a 14h), y también lo podrán hacer esta tarde de 17 a 19 horas. Además, se celebrará una misa solemne a las 19:30 horas.

¿Quién fue San Diego y por qué está en Alcalá de Henares?

Nació en Sevilla en el año 1400 y falleció —como él mismo predijo— el 13 de noviembre de 1463 en Alcalá de Henares. La fecha de su muerte es el motivo por el que se expone cada 13 de noviembre su cuerpo incorrupto.

Ahora bien, ¿quién fue? San Diego de Alcalá fue un humilde fraile franciscano conocido por su vida de oración, servicio a los pobres y numerosos milagros.

Tras pasar por varios conventos del sur de España y una intensa etapa misionera en las Islas Canarias, acabó estableciéndose en el convento de Santa María de los Ángeles de Alcalá de Henares, ciudad que marcó para siempre su identidad y donde pasó sus últimos años. Aquí se ganó la fama de "sanador”, especialmente por la atención a enfermos y por la multiplicación de alimentos para los necesitados.

La Catedral Magistral de Alcalá —que solo hay dos en el mundo— conserva los restos de San Diego / Juan Luis Martín

Conocido por sus milagros de curación

Uno de los milagros más decisivos para la canonización de San Diego de Alcalá fue la curación del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II. El joven heredero sufrió en 1562 un grave accidente que lo dejó al borde de la muerte, con fiebres altísimas y un pronóstico muy negativo. Tras encomendarse a San Diego y aplicar sobre él reliquias del fraile, el príncipe se recuperó de forma inexplicable para los médicos de la época. Aquel suceso, considerado un milagro manifiesto, llevó al propio Felipe II a solicitar oficialmente su canonización.

Pero no fue el único prodigio atribuido al santo. En el convento de Alcalá de Henares, donde vivió sus últimos años, se le reconocen numerosas curaciones milagrosas, multiplicaciones de alimentos y episodios de protección a enfermos y pobres. El más famoso es el Milagro de las Rosas: cuando fue sorprendido llevando comida escondida bajo el hábito para repartirla entre los necesitados, los panes que llevaba se transformaron milagrosamente en rosas.

Su fama de santidad creció tanto tras su muerte que su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Finalmente, en 1588, el papa Sixto V lo declaró santo, reconociendo oficialmente su vida de humildad, su profunda fe y los milagros que se obraron por su intercesión. Actualmente, su cuerpo se encuentra incorrupto, que se refiere a la conservación de un cuerpo de forma anormal después de la muerte. En casos como el de San Diego, se asocia a causas "milagrosas" (señal de santidad) las razones por las que permanece en buen estado tantos siglos más tarde.

Hoy, San Diego es una de las figuras más queridas de Alcalá de Henares y cada 13 de noviembre los alcalaínos van a encomendarse a él.