El pueblo de 30 habitantes a una hora de Alcalá donde creció Andrea Compton, concursante de 'Hasta el fin del mundo'

Después de años y años conquistando a través de las pantallas de los teléfonos móviles, Andrea Compton ha dado el paso a la televisión. La influencer participa en uno de los programas más esperados de la temporada 'Hasta el fin del mundo' que ya se ha estrenado en RTVE. En este nuevo concurso, seis parejas de famosos competirán por ser la primera en llegar a un destino final y se enfrentarán a verdaderos retos recorriendo América Latina.

Aunque ahora viva en Madrid, sus inicios estaban muy ligados a Alcalá de Henares, concretamente a solo una hora de la ciudad. La joven creció en un pueblo muy peculiar, del que siempre ha hablado con cariño y orgullo. Estuvo en él durante 14 años, tiene menos de 30 habitantes y su cascada es una de las más impresionantes de España.

Así es el pueblo de Andrea Compton a solo una hora de Alcalá de Henares

En sus redes sociales, Andrea Compton siempre ha manifestado que ella creció en un pueblo. Esa localidad, muy cercana a Alcalá de Henares es Roblelacasa, una pedanía del municipio Campillo de Ranas, ubicado en la provincia de Guadalajara.

Una de las peculiaridades de Roblelacasa es que se encuentra en la vertiente sur de la Sierra de Ayllón. Esta cadena montañosa es muy conocida porque su arquitectura tradicional se basa en la pizarra. Por eso, es común encontrar que este tipo de aldeas tienen como un tono oscuro, son los conocidos como Pueblos Negros de Guadalajara.

Con sus casas de pizarra negra, da un aspecto fuera de lo común que sorprende a todo el que lo visita, y que hemos podido ver en las redes de Andrea Compton. La tranquilidad que se respira en la localidad, es perfecto para quien busca un ambiente relajado y de desconexión. En parte también porque cuenta con apenas una veintena de habitantes.

Los amantes de la naturaleza, como los seguidores de 'Hasta el fin del mundo', pueden encontrar en este municipio cercano a Alcalá de Henares su destino ideal. Su cercanía al río Jarama y a las cascadas del Aljibe lo convierten en un punto de interés para los apasionados del medioambiente. Su antigua Iglesia también encanta a quien lo visita.

Andrea Compton está muy orgullosa de pertenecer a este pueblo

Por sus proyectos profesionales, Andrea Compton tiene su vida instalada en Madrid. En una reciente entrevista, le preguntaron si veía que podía mantener en su pueblo su ritmo de vida en redes sociales, a lo que respondió: "Lo rural es totalmente compatible con las redes sociales: la calma, el silencio e Internet. Fíjate que creo que la gente que se ha criado en ciudades como Madrid o Barcelona va más atacada por la vida y los que somos de pueblo estamos más tranquilones, pese a que nos dediquemos a cosas estresantes o vayamos de aquí para allá a hacer mil guiones, proyectos, grabaciones y ediciones". No sería extraño si la vemos regresar a este municipio cercano a Alcalá de Henares.

Las casas de Roblelacasa están hechas con pizarra negra / Pueblos Negros Guadalajara

La concursante de 'Hasta el fin del mundo' es una fiel defensora del mundo rural: "Me molesta la gente que cree que todos los de pueblo somos ignorantes". Además, defiende lo bien que se estudia en los colegios de este tipo de localidades: "¿Tú sabes lo que se aprende con solo seis personas en clase y un profesor bueno? Es increíble. Yo tengo compañeras que estaban ahí y que son ingenieras ahora mismo", reivindicó recientemente.