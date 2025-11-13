La pista de hielo más grande de España está a media hora de Madrid: más de 1.000 metros cuadrados

Con la llegada de la Navidad, uno de los momentos más esperados y que cualquier persona puede disfrutar es el de la pista de hielo. Para todas las edades y en cualquier momento del día, patinando en estos lugares tienes la diversión asegurada. Aunque las más conocidas son las de Madrid, muy cerca de la ciudad y menos abarrotadas que en la capital tienes grandes alternativas que te van a sorprender, como la de Alcalá de Henares.

Cada año, la pista de hielo de Alcalá de Henares supera las expectativas. En un entorno inmejorable como la Plaza de Cervantes, totalmente decorada y dentro del ambiente navideño, los vecinos y visitantes podrán patinar durante horas. Además, lo harán en las mejores condiciones, porque es la más grande de España.

Así es la pista de hielo natural más grande de España

Desde el 28 de noviembre, Alcalá de Henares se iluminará y tendrá su decoración navideña lista. Parte de ella es su tradicional mercadillo de Navidad, en el que podemos encontrar la pista de hielo natural más grande de España. Son 1.000 m2 para deslizarte sin descanso ni aglomeraciones, todo un sueño para los amantes del frío y de estas fiestas.

Esta pista cuenta con una tecnología de congelación para mantener la temperatura y dureza óptima en el hielo, así disfrutar de un mejor agarre de las cuchillas. Lo cierto es que este tipo de superficies no es habitual verlas en el centro de las ciudades, porque suelen estar en lagos de países donde la temperatura es muy baja. Sin embargo, en España podemos disfrutarlas a solo media hora de Madrid.

La pista de hielo natural más grande de España está en Alcalá de Henares / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Desde el encendido de luces hasta el 22 de diciembre, se podrá visitar la instalación de lunes a viernes entre las 17:00 horas y las 23:00, aproximadamente, con findes y festivos de 11:00 a 23:00. Desde la víspera de nochebuena hasta el 7 de enero, estará abierta entres semana desde las 12 hasta las 00:00 y los fines de semana desde las 11:00 hasta las 23:00. El precio de la entrada es de 7 euros.

¿Cuál es la ventaja de una pista de hielo natural, como la de Alcalá de Henares?

La mayoría de pistas de hielo que puedes ver en España son sintéticas, una especie de plástico que simula la superficie de hielo. A pesar de que son muy similares y que la diversión está asegurada en ambas, hay grandes diferencias con las reales.

En una pista de hielo natural como la de Alcalá de Henares, tendrás la sensación de que te deslizas mucho mejor. La superficie es lisa, podrás hacer movimientos más suaves y elegantes.

Ojo, posiblemente pasaréis una tarde más emocionante en la pista de la Plaza de Cervantes porque también son más resbaladizas. Tendréis que hacer un esfuerzo más grande por mantener el equilibrio, así que las risas estarán aseguradas. Las sintéticas son más robustas y no vas a poder moverte con la misma fluidez.