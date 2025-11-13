SUCESO
Dos detenidos por un robo en vivienda tras un operativo conjunto de Policía Nacional y Policía Local en Alcalá
El aviso se recibió a primera hora de la tarde y, de inmediato, se activó un dispositivo conjunto de búsqueda con efectivos de ambos cuerpos
La Policía Nacional y la Policía Local de Alcalá de Henares han colaborado en la detención de dos individuos por un presunto robo con fuerza en una vivienda situada en la calle Río Alagón, según ha informado la policía municipal.
El aviso se recibió a primera hora de la tarde y, de inmediato, se activó un dispositivo conjunto de búsqueda con efectivos de ambos cuerpos. Los agentes de la Policía Nacional localizaron a dos sospechosos que coincidían con la descripción aportada por testigos y procedieron a su detención. Los arrestados, de origen albanés, han sido identificados como presuntos autores del robo y se han instruido diligencias para su puesta a disposición judicial.
La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, ha destacado “la coordinación eficaz entre Policía Nacional y Policía Local, que vuelve a demostrar la importancia del trabajo conjunto para garantizar la seguridad ciudadana”.
De Miguel ha subrayado que “la rápida respuesta permitió actuar con inmediatez y evitar la huida de los presuntos implicados”, y ha reiterado “el compromiso del Ayuntamiento con el refuerzo de los recursos y la cooperación policial en la ciudad”.
