La AEMET avisa de la llegada de la borrasca Claudia a Alcalá: "Puede haber inundaciones"

La tranquilidad del otoño se ha acabado y España va a vivir un fin de semana pasado por agua. La borrasca Claudia va a dejar fuertes lluvias por todo el territorio nacional. La AEMET ha avisado de que varias zonas del país van a tener alerta y en Alcalá de Henares también van a tener que estar muy pendientes del cielo.

Desde hoy, las precipitaciones llegan a Alcalá para quedarse hasta la próxima semana. Aunque no durante todos los días va a llover con la misma intensidad ni con las mismas temperaturas, lo cierto es que la borrasca va a dejar un tiempo muy complicado en la ciudad.

El aviso de la AEMET para Alcalá de Henares durante la borrasca Claudia

En sus redes sociales, la AEMET ha publicado un importante mensaje para tener en cuenta estos días durante la borrasca Claudia. En su cuenta de X (Twitter), han explicado que: "Puede haber algunas inundaciones y crecidas de barrancos". Lo cierto es que en Alcalá de Henares la lluvia ya va a llegar desde el mediodía hasta las últimas horas de la noche, con cielos nubosos y temperaturas entre los 11 y los 20 grados.

Lo cierto es que en marzo de este mismo año, el caudal del río Henares ya alcanzó el nivel rojo por fuertes lluvias, lo que llevó al ayuntamiento a publicar diferentes recomendaciones para la alerta a tener en cuenta. Aunque de momento no parece que se vaya a llegar a ese nivel, el mensaje de la AEMET deja claro que hay que estar muy pendientes del cielo, por si cambia la situación y avanza hasta ese punto.

El peor día de la borrasca Claudia en Alcalá, según la AEMET

Lo peor de la borrasca Claudia en su paso por Alcalá de Henares será el viernes. Además del 100% de probabilidad de agua, tanto a primeras horas del día como durante la tarde, hay aviso de tormenta en la predicción de la AEMET. Se podrán ver y escuchar rayos o truenos, el cielo se mantendrán cubierto con nubes en todo momento y puede haber molestas ráfagas de viento, con hasta 20 k/h, pero las temperaturas no serán muy bajas, con 18 grados de máxima.

Para el sábado, habrá un leve descenso de las temperaturas con la que el frío se empezará a notar, mínimas de 8 grados y máximas de 16. Sin embargo, la lluvia no se marchará y estará durante todo el día en la ciudad. El viento también puede seguir molestando a los vecinos, con rachas de 20 k/h de nuevo.

El fin de semana se cierra con un domingo en el que van a regresar las tormentas. No va a llover con tanta intensidad y el sol puede aparecer en algunas horas del día, pero volverán los rayos y truenos. Las temperaturas serán muy similares a las del sábado, con mínimas diferencias y el viento también será más suave.