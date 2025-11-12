El Auditorio de Alcalá recibe la danza extremeña de La Naciencia para revivir el folklore

El Grupo Coros y Danzas La Nacencia, perteneciente al Centro Extremeño en Alcalá de Henares, vuelve a sorprender con su más reciente producción titulada "Folk-Lore Antología". Este espectáculo, que se encuentra dentro del programa Alcalá a Escena, pretende revivir la historia del folklore a través de la danza extremeña.

La producción, dirigida por Víctor Cobo, se podrá disfrutar este sábado 15 de noviembre, a partir de las 18:30 h, en el auditorio Paco de Lucía. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. El show combinará la esencia de la danza tradicional extremeña con un recorrido histórico por el origen y la evolución del folklore como expresión cultural universal.

Cartel "Folk-Lore Antología" / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Recorrido por las raíces del folklore

Según comenta Víctor, "la propuesta invita al público a un recorrido por las raíces del folklore, desde sus primeras definiciones en el siglo XIX hasta su papel actual como vehículo de identidad cultural". La propuesta escénica se erige como un homenaje vivo a la memoria colectiva y a las raíces populares que definen la identidad extremeña.

Cada coreografía es una pieza cuidadosamente construida, donde la tradición se encuentra con la innovación a través de una cuidada puesta en escena que reinterpreta los valores, gestos y simbolismos del pasado. La dirección musical estará a caro de Noemí Ferrer, que aportará el acompañamiento sonoro que envuelve al espectador en un ambiente profundamente evocador.

Grupo La Naciencia / Web Coros y Danzas La Naciencia

Los ritmos, melodías e instrumentos tradicionales transportarán a quienes asistan al espectáculo a un viaje sensorial por los paisajes sonoros de Extremadura. Noemí indica que "se ha trabajado con los músicos y cantantes esta puesta en escena donde se aporta una sonoridad genuina que recrea los ritmos y melodías tradicionales de Extremadura con arreglos que realzan su fuerza expresiva".

Estructura del espectáculo

La producción se estructura en ocho escenas, cada una de ellas dedicada a distintos aspectos del folklore y a su evolución histórica. Destaca la figura de Ambrose Merton, seudónimo del británico William John Thoms, quien acuñó el término folklore en 1846.

A través de su figura simbólica, la obra reflexiona sobre la importancia de documentar, preservar y transmitir el conocimiento popular que define la esencia de los pueblos.

"Folk-Lore Antología" es, ante todo, una experiencia cultural y emocional que invita al público a redescubrir la riqueza patrimonial del folklore desde una mirada contemporánea. Con una impecable combinación de danza, música e historia, la Nacencia reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio inmaterial y con la continuidad de las tradiciones que dan forma a la identidad extremeña.

