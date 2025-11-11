Martes negro en Cercanías Madrid: retrasos, trenes detenidos y confusión entre los pasajeros

La vuelta después del puente por el Día de la Almudena está siendo especialmente "dura" para Cercanías Madrid. Aunque esta jornada solo ha sido festiva en la capital, los trenes que tienen origen y destino Chamartín —como es el caso de las líneas C-2, C7 y C-8, que dan servicio a Alcalá de Henares— llevan toda la mañana de este martes sufriendo demoras por "acumulación de trenes" en la citada estación, lo que está provocando "demoras y detenciones", como han informado por megafonía.

Este pasado domingo, la circulación ferroviaria en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor fue restablecida tras más de seis horas de retraso respecto al horario inicialmente previsto, que fijaba la recuperación del servicio a las 8:00 horas. La interrupción se debió a la demora en la finalización de los trabajos de actualización del software del enclavamiento, el sistema que controla la seguridad y los movimientos de los trenes dentro de la estación.

Según la última actualización de Renfe, los trenes están recuperando paulatinamente sus frecuencias de paso e insta a los viajeros afectados por los retrasos sufridos a lo largo de la mañana a solicitar un justificante por las molestias ocasionadas.

Cómo pedir un justificante de retraso de Cercanías Madrid

Si se ha registrado una incidencia en un viaje en Cercanías Madrid, Renfe facilita un justificante, que se puede descargar desde su página web o solicitar en taquilla. y puntos de atención al cliente. Este documento es válido para presentar en el trabajo, la universidad o cualquier organismo que así lo requiere. Eso sí, conviene solicitarlo el mismo día en el que se produce el retraso, ya que los registros solo se guardan durante un tiempo limitado.