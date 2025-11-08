El parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz ya tiene fecha de apertura: es inminente

Una vez pasado Halloween, todo el mundo siente que la siguiente festividad ya ha llegado. Y esa festividad no es otra que la Navidad, una de las fechas más esperadas de todo el año. Luces, eventos, parques tematizados... La Navidad tiene de todo, y en Torrejón de Ardoz —a poco más de 10 kilómetros de Alcalá de Henares— destaca más que en ningún otro lugar.

Si hablamos de parques navideños tenemos que nombrar al más famoso de toda España, el parque Mágicas Navidades de Torrejón. Desde el 14 de noviembre hasta el 6 de enero se podrá disfrutar de las actividades, experiencias e incluso gastronomía que ofrece este parque que, encima, llega con muchas novedades para esta edición.

Cartel Parque Mágicas Navidades / Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Este año, el recinto de las Mágicas Navidades abrirá 37 días en total, lo que supone tres jornadas menos que en 2024, debido principalmente a que este año los miércoles permanecen cerrados, salvo en fechas señaladas como Navidad o Año Nuevo. Además, los días de la familia ya no serán los miércoles, sino que pasarán a celebrarse los jueves.

Actividades, experiencias y novedades

Entre las 16 experiencias únicas que puedes encontrar en este parque están el Belén a tamaño real más grande de España; la única pista de hielo sobre un lago; atracciones de todo tipo; un "bosque" de estrellas de luces; un laberinto mitológico; una noria gigante (con 42 metros de altura); o la casa de Papá Noel, entre otros.

Sin duda, el lugar más icónico del parque es la Puerta Mágica, que cobra vida con un impresionante videomapping de 1.000 m². La pista de hielo está diseñada por el laureado patinador Javier Fernández, dos veces campeón mundial y siete veces campeón europeo. Sobre el hielo, el propio Javier y otros patinadores profesionales sorprenderán al público con exhibiciones de patinaje artístico.

Además, el parque también incluye una zona gastronómica (hay hasta 6 zonas) con distintos puestos de comida y restaurantes por si el hambre hace mella en algún momento de la tarde. Cada jornada culminará con Rocking Christmas, un espectáculo en la Puerta mágica donde se combina música navideña, fuegos artificiales y luces, cerrando el día con broche de oro.

Novedades en esta edición

A todo lo nombrado anteriormente hay que sumarle que este año la organización viene cargada de novedades, como el espectáculo en el cielo 'El vuelo de Santa'; el videomapping en Puerta Mágica de 'Casca y Nueces'; el nuevo show 'El secreto del Grinch' o la nueva exposición de figuras de hielo sobre héroes y villanos de 'Ice Festival'.

Precios de las entradas y horarios

En materia de precios, hay una pequeña subida con respecto al año pasado. Los días de la familia aumentan de 3,5 € a 4,5 €, y los días de mayor afluencia (sábados, domingos y festivos) tienen precios bien de 7 € o 9 €. El precio de 7 € sí se mantiene en viernes y algunas jornadas entre semana, y siguen vigentes los días especiales a 5 €, como el 25 de diciembre, año nuevo y el 6 de enero.

Horarios Parque Mágicas Navidades, 2025 / Web del Parque Mágicas Navidades

Por otro lado, la entrada VIP, que tiene un coste de 55 euros, incluye un acceso prioritario sin colas; plaza de parking VIP reservada; zona exclusiva de descanso; Front Stage en los shows; la experiencia 'Ice Festival'; Fast Pass en experiencias y atracciones y áreas VIP reservadas en restauración.

Recuerda que la entrada general no incluye las atracciones ni algunas experiencias, pero sí que existen ofertas y descuentos que podrás consultar en la página web de la organización del evento, donde también podrás comprar las entradas.

Días especiales

El día exclusivo para torrejoneros, que tienen entrada gratis (aunque tienen que adquirirla en la web igualmente) es el 14 de noviembre, el día de la inauguración. Los días de la familia son el 20 y 27 de noviembre y el 4, 11, 18 y 25 de diciembre. El horario del parque varía en función del día, pero suele ser de 16:00 a 23:00 horas, o de 16:00 a 00:00 horas.

Cómo llegar desde Alcalá de Henares

Desde la propia organización del Parque recomiendan el uso de transporte público, especialmente Cercanías Renfe para poder llegar a tiempo y evitar aglomeraciones. En el caso de los alcalaínos, el mejor trayecto sería desde la línea C-2 o C-7 para poder llegar así a la estación de Torrejón de Ardoz. Desde la estación, apenas hay que caminar cuatro minutos para llegar al parque.

Mapa Parque Mágicas Navidades / Web del Parque Mágicas Navidades

Otra posibilidad puede ser el autobús. Las líneas urbanas L1b, L1a, L2, L3, L4, L5a y L5b; y las líneas interurbanas 223, 224, 340 y 824, tienen parada en el Paseo de la Estación, que también está a apenas cinco minutos del recinto.

Por último, si la preferencia es utilizar el coche, el parque cuenta con tres parkings, además del especial al que solo se puede acceder con la entrada VIP. Estos aparcamientos están situados en la C/ Telémaco, la C/Meridiano y la C/ Margarita, todas cercanas al parque.