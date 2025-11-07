Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Alcalá que conquistó a Fani en 'La isla de las tentaciones'

Con el regreso de 'La isla de las tentaciones', los seguidores del programa están recordando los momentos más icónicos y memorables del reality de Telecinco. Aunque las últimas temporadas han causado sensación en las redes sociales y la audiencia, la primera edición sigue siendo una de las más recordadas por los espectadores. Especialmente, de ese año, fueron protagonistas Fani Carbajo y su tentador Rubén Sánchez, de Alcalá de Henares.

De la memoria de los espectadores no se puede ir como Christofer Guzmán gritaba "¡Estefanía!", por la playa al ver a su por aquel entonces novia, Fani Carbajo, iniciar un romance con Rubén Sánchez, su tentador favorito. El joven después la dejó plantada en la hoguera final cuando ella le confesó sus sentimientos y le propuso seguir conociéndose fuera de la villa. Ahora, sigue con su vida, muy alejada de los focos televisivos.

¿Qué fue de Rubén Sánchez, el tentador de Fani en 'La isla de las tentaciones'?

Rubén Sánchez tiene ahora 38 años. En una entrevista para 'El Español', reveló que ha regresado al mundo del fútbol y que sigue muy vinculado con Alcalá de Henares. En este momento es entrenador del Juvenil A del equipo de fútbol de la ciudad.

Para el tentador de Fani Carbajo en 'La isla de las tentaciones' fue muy complicado encontrar un hueco tras haberse retirado como jugador hace más de diez años por lo que él consideraba "un cúmulo de malas decisiones", motivas por su inmadurez. Se arrepiente de ese momento y no haber tenido las ideas tan claras.

Su trabajo en el fútbol lo combina con la gestión de su coctelería. Este negocio lleva abierto ocho años en Alcalá de Henares.

Además, retomó sus estudios de Técnico Deportivo Superior. En esta formación encontró una pasión y su objetivo es que los chavales a los que entrena puedan aprender valores gracias a su experiencia en el mundo del fútbol: "Quiero trasmitirles todos los errores que he cometido para que ellos no los repitan", explicaba en su entrevista.

¿Qué espera Rubén Sánchez del futuro?

De momento, tras su paso por 'La isla de las tentaciones', no tiene intención de regresar al mundo de la televisión. Sabe que es una experiencia que le trajo muchos puntos positivos a su vida, pero es un capítulo cerrado para él: "Me abrió muchas puertas", argumentaba.

En relación con Fani Carbajo, ellos ahora no mantienen relación. La joven sí sigue vinculada a los programas de entretenimiento y ha participado en la edición más reciente de 'Supervivientes: All Star'. También ha rehecho su vida sentimental, con una nueva pareja y dando a luz a su segunda hija.