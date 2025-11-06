Cómo afecta a los vecinos de Alcalá de Henares la suspensión del servicio de Cercanías en Chamartín

Por una actualización del software del enclavamiento de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, el próximo domingo, 9 de noviembre, la zona de Cercanías de esta estación no prestará servicio hasta las 8:00 horas.

Renfe ya está informando de esta modificación del servicio a través de sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería, página web, redes sociales y canal de WhatsApp.

Líneas afectadas

Durante las tres primeras horas de servicio del domingo, los trenes de las líneas C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán recorrido en Nuevos Ministerios, mientras los de la C-3 procedentes de Aranjuez harán lo propio en la estación de Atocha.

Locomotora de Renfe. / Renfe

Por el norte, los trenes de las líneas C-4 A y B, finalizarán e iniciarán su recorrido en la estación de Cantoblanco, donde los viajeros tendrán a su disposición un servicio especial de autobuses hasta Chamartín con parada en Fuencarral. Este servicio comenzará a las 5:10 y la finalizará a las 9:00 horas, con una frecuencia de 20 minutos.

Por su parte, los trenes de las líneas C-7 Y C-8 que provengan de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán recorrido en la estación de Pitis. Por su parte, la línea C-1, que conecta Chamartín con Aeropuerto T4 no prestará servicio hasta las 8:00 horas.

Estaciones fuera de servicio

Durante las primeras horas de la hornada del domingo no prestarán servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia estación de Chamartín.

Archivo - Imagen de archivo de autobuses de la EMT. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Habrá servicio alternativo de autobuses durante la duración del corte. Las paradas se ubicarán en las estaciones o en las proximidades de los accesos a estas. En cada una de las paradas se colocarán carteles identificativos del recorrido a realizar por la línea especial de autobuses que funcione al efecto.

Los viajeros portadores de títulos de Cercanías podrán acceder a estos servicios especiales de autobuses.

Cómo influyen estos cortes en Alcalá de Henares

Las líneas afectadas que tienen su inicio, final, o parte de su recorrido en Alcalá de Henares son la C-2, C-7 y C-8. Los trenes de esas líneas procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán el recorrido en Nuevos Ministerios, donde se realizarán rotaciones.

Mientras que los trenes de la línea C-7 y C-8 que provengan de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán su recorrido en la estación de Pitis, donde también se realizarán rotaciones.

Enclavamiento de Chamartín

El enclavamiento es el dispositivo que facilita la circulación ferroviaria en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, garantizando la seguridad de los movimientos ferroviarios al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías (agujas, señales, sistemas de detección de tren, etc.) y determinar el estado requerido para su oportuna autorización.

Archivo - Varias personas a las puertas de la estación del tren de Chamartín con motivo de la incidencia producida en un tren Alicante-Madrid Chamartín, en la estación de Chamartín, a 13 de octubre de 2023, en Madrid. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Con la actualización del software del enclavamiento que ejecuta Adif, se mejora la expedición de trenes en la estación, se recupera la vía 8 en sentido norte, que se convierte así en vía pasante, y se incrementa la capacidad de salida de los trenes hacia el túnel de Recoletos.

