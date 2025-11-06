TRANSPORTE PÚBLICO
Cómo afecta a los vecinos de Alcalá de Henares la suspensión del servicio de Cercanías en Chamartín
Seis estaciones, además de Chamartín, estarán inactivas entre las 5 y las 8 horas de la mañana del domingo por el mismo motivo, una obra de mejoras en la infraestructura
Por una actualización del software del enclavamiento de la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, el próximo domingo, 9 de noviembre, la zona de Cercanías de esta estación no prestará servicio hasta las 8:00 horas.
Renfe ya está informando de esta modificación del servicio a través de sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería, página web, redes sociales y canal de WhatsApp.
Líneas afectadas
Durante las tres primeras horas de servicio del domingo, los trenes de las líneas C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán recorrido en Nuevos Ministerios, mientras los de la C-3 procedentes de Aranjuez harán lo propio en la estación de Atocha.
Por el norte, los trenes de las líneas C-4 A y B, finalizarán e iniciarán su recorrido en la estación de Cantoblanco, donde los viajeros tendrán a su disposición un servicio especial de autobuses hasta Chamartín con parada en Fuencarral. Este servicio comenzará a las 5:10 y la finalizará a las 9:00 horas, con una frecuencia de 20 minutos.
Por su parte, los trenes de las líneas C-7 Y C-8 que provengan de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán recorrido en la estación de Pitis. Por su parte, la línea C-1, que conecta Chamartín con Aeropuerto T4 no prestará servicio hasta las 8:00 horas.
Estaciones fuera de servicio
Durante las primeras horas de la hornada del domingo no prestarán servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia estación de Chamartín.
Habrá servicio alternativo de autobuses durante la duración del corte. Las paradas se ubicarán en las estaciones o en las proximidades de los accesos a estas. En cada una de las paradas se colocarán carteles identificativos del recorrido a realizar por la línea especial de autobuses que funcione al efecto.
Los viajeros portadores de títulos de Cercanías podrán acceder a estos servicios especiales de autobuses.
Cómo influyen estos cortes en Alcalá de Henares
Las líneas afectadas que tienen su inicio, final, o parte de su recorrido en Alcalá de Henares son la C-2, C-7 y C-8. Los trenes de esas líneas procedentes de Atocha finalizarán e iniciarán el recorrido en Nuevos Ministerios, donde se realizarán rotaciones.
Mientras que los trenes de la línea C-7 y C-8 que provengan de Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, finalizarán su recorrido en la estación de Pitis, donde también se realizarán rotaciones.
Enclavamiento de Chamartín
El enclavamiento es el dispositivo que facilita la circulación ferroviaria en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, garantizando la seguridad de los movimientos ferroviarios al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías (agujas, señales, sistemas de detección de tren, etc.) y determinar el estado requerido para su oportuna autorización.
Con la actualización del software del enclavamiento que ejecuta Adif, se mejora la expedición de trenes en la estación, se recupera la vía 8 en sentido norte, que se convierte así en vía pasante, y se incrementa la capacidad de salida de los trenes hacia el túnel de Recoletos.
Resumen de las afectaciones
- Línea C-1. Chamartín - Aeropuerto T4: Sin servicio ferroviario todos los trenes desde inicio del servicio hasta las 08:00 horas el domingo 9 de noviembre.
- Línea C-2 Y C-7 desde Guadalajara y Alcalá de Henares como estaciones cabecera: finaliza el servicio en la estación de Nuevos Ministerios donde realizarán las rotaciones.
- Línea C-3 Aranjuez - Chamartín: Desde Aranjuez finaliza el servicio en la estación de Atocha donde realizarán las rotaciones.
- Línea C-4 con cabecera en Parla: finaliza el servicio en la estación de Nuevos Ministerios donde realizarán las rotaciones.
- Líneas C-4a/ C-4b con cabecera en Alcobendas/Colmenar finaliza el servicio en la estación de Universidad Cantoblanco donde realizarán las rotaciones. Desde Univ. Cantoblanco se continuará en autobús hasta Chamartín. El horario de inicio será a las 5:10 y la finalización a las 9:00 horas, con una frecuencia de 20 minutos.
- Líneas C-8a / C-8b / C-7 desde Príncipe Pío: finaliza el servicio en la estación de Pitis donde realizarán las rotaciones.
- Línea C-10 Villalba-Chamartín: Desde Villalba finaliza el servicio en la estación de Nuevos Ministerio donde realizarán las rotaciones.
- Estaciones sin servicio en trenes de Cercanías Madrid: Paco de Lucía, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas, Aeropuerto T-4, Fuencarral y Chamartín desde las 23:45 horas del 8 de noviembre hasta las 8:00 horas el domingo 9 de noviembre.
