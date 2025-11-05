El Puente Zulema de Alcalá de Henares reabre al tráfico, aunque aún tiene estas limitaciones

La carretera M-300 ha reabierto al tráfico a su paso por el Puente de Zulema en Alcalá de Henares tras haber finalizado cuatro días antes de lo previsto las obras de mejora en esta vía.

Aunque los trabajos de asfaltado y señalización han concluido, hasta la finalización completa de las obras, que se prevén a finales de este mes, la reapertura se hace con velocidad limitada, han señalado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En un primer momento, estaba previsto que los trabajos concluyeran el 10 de noviembre, pero en las últimas semanas se han ampliado los turnos de trabajo, incluyendo fines de semana, para finalizar las obras lo antes posible y minimizar las molestias de los conductores.

Los coches ya circulan por el Puente de Zulema de Alcalá de Henares, cerrado al tráfico desde julio / Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid

De esta forma, la M-300 recupera la circulación en este punto cuatro días antes de lo previsto. Las obras de reparación y ensanche del puente sobre el río Henares ubicado a la altura del kilómetro 25,400 de la citada vía arrancaron el pasado mes de junio.

Tras la finalización de estos trabajos, la nueva pasarela peatonal y el carril bici quedarán operativos a finales de noviembre, cuando termine de instalarse la barandilla peatonal y el pavimento de la acera, parte de la nueva plataforma de hormigón que se ha colocado y que ha ampliado la anchura útil de la pasarela peatonal 2,7 metros para aumentar la seguridad de peatones y ciclistas.

Durante las obras se ha rehabilitado y ampliado la estructura del puente, dotándola de los elementos de seguridad más actuales, respetando al mismo tiempo su estética, y protegiéndolo de futuras humedades.

¿Qué se está haciendo en el Puente de Zulema de Alcalá?

Estos trabajos responden a la demanda de los vecinos de Alcalá de Henares, que tienen como objetivo una, mejora en la seguridad vial y peatonal de este puente que conecta la ciudad complutense con el parque de Los Cerros. Desde el 3 de julio permaneció cerrado el paso por las aceras del puente, impidiendo de esta manera el paso de peatones y ciclistas. Para ellos se ha realizado un recorrido alternativo que permitirá el cruce del río Henares de manera segura.