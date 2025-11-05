El paro baja ligeramente en Alcalá de Henares y firma una de sus mejores cifras del año

Buenas noticias para Alcalá de Henares. Como cada mes, la Consejería de Economía, Haciendo y Empleo ha publicado el informe del paro registrado en los municipios de la Comunidad de Madrid, donde la ciudad complutense cerró el mes de octubre con un total de 9.293 personas desempleadas. Con respecto al mes anterior, donde el paro sufrió un leve incremento, se han creado 21 nuevos puestos de trabajo. Lo que ha supuesto un descenso del 0,23 %.

Con esta cifra, octubre se convierte además en el tercer mejor mes del año, solo superado por junio (9.252 desempleados) y julio (9.235). La mejora intermensual confirma una evolución estable en el mercado laboral alcalaíno durante el último trimestre.

La tendencia por géneros continúa: más mujeres que hombres

En lo que respecta a los géneros, 5.614 mujeres continúan en situación de desempleo frente a 3.679 hombres. Mientras que la franja de edad con más paro en ambos casos es la de mayores de 45 años —5.410 desempleados, es decir, el 58% del paro alcalaíno— lo que confirma el reto estructural que sigue enfrentando el municipio.

Al igual que ocurre en toda la Comunidad de Madrid, el sector Servicios continúa concentrando el grueso del paro en Alcalá de Henares. Con 6.898 personas desempleadas, es el ámbito con mayor volumen, aunque experimenta una bajada respecto a septiembre.

En el resto de sectores, los datos muestran un comportamiento desigual. En los sectores de Industria y Agricultura suben, mientras que en Construcción y el sector Sin Empleo Anterior caen:

Industria: 882 personas

Sector sin Empleo Anterior: 788 personas

Construcción: 699 personas

Agricultura: 36 personas

Balance anual: más de 400 empleos creados respecto a octubre de 2024

Si tenemos en cuenta la situación del paro en la ciudad complutense hace un año, las cifras son positivas. En octubre de 2024 había 9.702 personas desempleadas, lo que significa que actualmente 409 alcalaínos más están trabajando. Esto supone una reducción anual del 4,22 %.

Con la leve bajada del paro y la mejora interanual, Alcalá de Henares encara noviembre con expectativas favorables y con la vista puesta en la campaña de fin de año, que habitualmente supone contrataciones en comercio y hostelería.

En la Comunidad de Madrid: sube levemente el paro con 2.281 personas desempleadas más

En la Comunidad de Madrid se registraron 2.281 personas desempleadas más respecto a septiembre (0,82 %), un total que asciende a 280.337 desempleados. Pese a ello, en la variación interanual hay 11.737 parados menos que en octubre de 2024, lo que supone un descenso anual del 4,92 %.

A nivel nacional, el empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas superando los 2,4 millones.