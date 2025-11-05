Por qué ha aparecido en Alcalá el manuscrito perdido de 'La Colmena de Camilo José Cela

El Ministerio de Cultura confirmó el día de ayer el hallazgo del manuscrito de 'La Colmena', obra de Camilo José Cela, en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares.

Fuentes del Ministerio señalaron que el documento forma parte del fondo del Ministerio de Información y Turismo (1951-1977) donde se incluyen los llamados "expediente de censura", que recogen la censura editorial, cinematográfica, del teatro representado y la discográfica que se realizó durante la dictadura.

Exposición Camilo José Cela, 2016 / Europa Press

Cabe recordar que 'La Colmena' tuvo que publicarse en Buenos Aires en 1951 después de algunos forcejeos con la censura del gobierno peronista argentino tras su prohibición en España. De hecho, tal y como avanzó 'elDiario.es' la semana pasada", un investigador se encontró con el texto original que Cela había enviado a la censura en el año 1946.

Camilo José Cela y su relación con Alcalá de Henares

Tras el hallazgo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha pedido al Gobierno central que el texto descubierto permanezca en la ciudad complutense.

El concejal de Cultura, Santiago Alonso, ha solicitado que el manuscrito "que ha permanecido archivado durante décadas en el Archivo de Alcalá", permanezca en la ciudad y sea musealizado "en un espacio accesible al público y a la comunidad investigadora".

Alonso ha destacado la "vinculación histórica y cultural" de Cela con Alcalá de Henares, donde fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Alcalá en 1989 y donde participó durante años en los actos institucionales del Premio Cervantes. "Cela mantuvo una relación constante con la ciudad y contribuyó al prestigio literario de Alcalá en el ámbito cultural hispánico", señaló el concejal

"Pedimos que tenga en cuenta el valor simbólico y académico de que este legado permanezca en Alcalá. Aquí puede ser conservado, estudiado y compartido con rigor, y no quedar relegado a un depósito sin proyección pública", añadió Santiago Alonso.

Un escritor sin igual

Nacido en 1916 en Iria Flavia (Padrón, A Coruña), Camilo José Cela ganó el premio Nobel de Literatura con 73 años. Inició estudios de Derecho, Medicina y Filosofía en Madrid, sin terminar ninguna de estas carreras porque enseguida encontró su pasión, la Literatura.

Asistió como oyente a las clases de Literatura Española Contemporánea que impartía Pedro Salinas en la Universidad. En 1942 publicó una de sus obras maestras, que le haría rápidamente famoso: 'La familia de Pascual Duarte'. Dos años más tarde, se casó con la maestra María del Rosario Conde, con quien tuvo a su hijo Camilo José.

Camilo José Cela con Marina Castaño. / RAMÓN COTELO (ARCHIVO)

Cultivó una gran variedad de géneros literarios: novela, cuento, poemas, artículos, ensayos, libros de viajes... Algunos de sus títulos más destacados son 'La colmena', 'Viaje a la Alcarria' o 'San Camilo, 1936'. Ganó el Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Mariano de Cavia de Periodismo en 1992, el Planeta en 1994 y el Cervantes en 1995, entre otros premios.

Su gran obra

'La Colmena' es, sin duda, la obra más reconocida del escritor español, si bien a lo largo de su carrera tiene infinidad de novelas, cuentos o incluso ensayos de gran valor. Publicada en 1951 en Buenos Aires, la versión definitiva en España no vio la luz hasta 1963, si bien hubo hasta tres ediciones anteriores (1955, 1957 y 1962) que ya habían aparecido en Barcelona.

La obra trata sobre un testimonio fiel de la vida cotidiana en las calles, cafés y alcobas del Madrid de la posguerra, convirtiéndose en una hermosa novela que expone la difícil esperanza de vida en un mundo gris, aislado y oprimido por la violencia fascista que se vivió y se iba a vivir en años posteriores.

Es una novela que obliga a reflexionar sobre los límites de las relaciones humanas, la moralidad individual y la colectiva. En su época superó incluso el momento histórico y la geografía en la que fue escrita, llegando a trascender hasta nuestros días. Sin duda alguna, es la obra más representativa de la figura de Camilo José Cela.