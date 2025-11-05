Alcalá de Henares mejora sus barrios: nuevo mobiliario urbano y entornos más accesibles para vecinos

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa avanzando en su compromiso con la mejora del espacio público y la calidad de vida de los vecinos. En el marco del Plan "Alcalá Mejora sus Barrios", el Consistorio invertirá más de un millón de euros en el suministro de nuevo mobiliario urbano destinado a la renovación y modernización de las calles y las zonas verdes del municipio.

Esta idea ha sido la que ha defendido en todo momento el concejal de Obra y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña. "El Ayuntamiento de Alcalá es plenamente consciente de la necesidad de la renovación de nuestro mobiliario urbano tras años de abandono y también de la necesidad de ampliación por diversos espacios de nuestra ciudad", afirmó el concejal.

Inversión apoyada por la Comunidad de Madrid

Esta actuación será financiada a través del Plan de Inversiones Regional de la Comunidad de Madrid, el PIR. La propuesta contempla la adquisición de bancos, papeleras, vallas y otros elementos complementarios necesarios para el correcto uso y disfrute de los espacios públicos.

Este nuevo mobiliario sustituirá a aquellos elementos que presentan deterioro o que han quedado obsoletos, garantizando unas condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, estética y sostenibilidad.

Antonio Saldaña, concejal de Obras y Mantenimiento Urbano / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Antonio Saldaña ha explicado que "el proyecto tiene como objetivos principales mejorar la calidad y funcionalidad del espacio público, fomentar su uso ciudadano como lugar de encuentro y convivencia, y responder a las demandas vecinales recogidas por el Ayuntamiento".

Además, en la reforma se priorizarán los materiales duraderos, reciclables y de bajo mantenimiento, contribuyendo así a la sostenibilidad y eficiencia del entorno urbano.

Compromiso con la mejora de la ciudad

Esta nueva inversión se incluye en el Plan "Alcalá Mejora sus Barrios" que lleva realizándose durante todo el año, buscando incorporar a los barrios nuevas infraestructuras, reforzar la movilidad sostenible y renovar los entornos urbanos. Es decir, el Ayuntamiento pretende mejorar todos los aspectos posibles de la ciudad.

Por ejemplo, a finales del mes de octubre, se aprobó una inversión de 500.000 euros para ampliar el alumbrado LED mejorando así la seguridad y la eficiencia energética. Y esta no es una excepción, ya que durante los últimos meses se han destinado centenares de miles euros en diversas ubicaciones de la ciudad.

Así avanzan las obras de Nueva Alcalá y Tabla Pintora en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Incluso se han aprobado planes de renovación para el año que viene. El plan de mejora de alumbrado LED comenzará a principios del 2026, pero no es el único. En verano se aprobó la renovación integral de la Avenida Guadalajara, la cual se estimó que tendría un coste de más de 1,7 millones de euros y una duración de 18 meses.

Otros ejemplos que ya se han aprobado a lo largo del año pueden ser el Plan de Seguridad y Salud, o el proyecto del entorno urbano en Lope de Vega, que contará con una inversión de casi 400.000 euros. Todos los planes responden a demandas vecinales y pretenden mejorar la ciudad por y para sus ciudadanos.