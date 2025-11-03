Alcalá advierte de que el carril Bus-VAO de la A-2 puede agravar la congestión si no se añade capacidad

Llega una importante novedad para los conductores de Alcalá de Henares. En el primer trimestre de 2026, se pondrá en funcionamiento nuevo carril Bus-VAO de la A-2, para aliviar la congestión del tráfico en la zona. Sin embargo, hay que tener en cuenta un importante punto.

Por este nuevo carril, podrán circular el transporte público, los vehículos con dos o más ocupantes, las motos y los vehículos de emergencias. Hay que tener en cuenta esta consideración, porque si no se respeta, las aglomeraciones y atascos se pueden agravar.

Cómo funciona el nuevo carril Bus-VAO de la A-2 para Alcalá de Henares

Aunque el carril Bus-VAO de la A-2 se ha habilitado tecnológicamente entre Madrid y Alcalá de Henares, con un recorrido de 19,2 kilómetros en total, en una primera fase de funcionamiento solo llegará hasta Torrejón de Ardoz. Por él podrán circular el transporte público, los vehículos con dos o más ocupantes, las motos y los vehículos de emergencias.

Es importante recordar que se necesitan dos ocupantes por vehículo, como mínimo, para poder circular en él. En caso contrario, los problemas de congestión del tráfico se van a agravar y no se solucionará el problema. Por tanto, no todos podrán cambiarse a él, a pesar de que lo encuentren más despejado que el suyo.

Este nuevo carril estará vigilado con equipos de lectura de matrícula y de detección de ocupación. Esto significa que habrá sanciones a todos los que viajen por él solos o entren y salgan por lugares no permitidos.

Normativa del nuevo carril Bus-Vao de la A-2 / Ayuntamiento de Madrid

Para saber cuando puedo incorporarme a este carril Bus-VAO en la A-2, habrá zonas de embarque y de desembarque en las que se podrá entrar o salir siempre que así esté señalizado. La señalización que hay que tener en cuenta en este tramo, que no tendrá separación física con el resto de carriles, será mediante:

Balizas luminosas a ras de suelo. Serán de color verde en las zonas de embarque y desembarque y ámbar en las zonas en las que no se pueda entrar ni salir. Si las balizas están apagadas, el carril será de uso libre para todos los vehículos.

Serán de color verde en las zonas de embarque y desembarque y ámbar en las zonas en las que no se pueda entrar ni salir. Si las balizas están apagadas, el carril para todos los vehículos. Marcas viales .

. Paneles luminosos. Los pórticos también informarán con pictogramas cuando el carril Bus-VAO esté operativo y así no habrá confusión.

Por qué se necesita este carril Bus-VAO en la A-2 para Alcalá de Henares

El Corredor del Henares es una de las zonas más pobladas de la Comunidad de Madrid y se nota en la circulación de la hora punta. Al ser un eje residencial, industrial y empresarial, muchos de sus habitantes trabajan en Madrid o en los municipios de la zona, con un flujo de tráfico sin pausa, porque las opciones de moverse es o por carretera o con el Cercanías.

En la A-2, alrededor del 85 % de los vehículos que llegan a Madrid lo hacen con un solo pasajero a bordo y la velocidad media de circulación se reduce hasta 20 km hora en algunos tramos. En este eje, en la hora punta de la mañana, unos 4.500 automóviles transportan unas 5.000 personas, mientras que 125 autobuses canalizan más de 5.500 viajeros. Por tanto, más de la mitad de las personas acceden en transporte público por autobús.