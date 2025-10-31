Don Juan en Alcalá: la tradición teatral llega a los centros de mayores por streaming

Todo está preparado ya en la Huerta del Palacio Arzobispal para las representaciones del Don Juan en Alcalá de Henares, en lo que es una Fiesta de Interés Turístico Nacional. En la noche de ayer tuvo lugar el ensayo general en el recinto amurallado, con presencia de los tenientes de alcalde, Isabel Ruiz Maldonado y Víctor Acosta, el concejal de Cultura Santiago Alonso y otros miembros de la Corporación.

Ensayo general de la obra Don Juan / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El público general podrá disfrutar en el día de hoy, viernes de 31 de octubre y mañana, sábado 1 de noviembre, a partir de las 19:30 horas de una de las citas culturales más esperadas y queridas por todos los alcalaínos, que se representa en la ciudad desde 1984. El año pasado las representaciones fueron todo un éxito de público, superándose entre los días de función y el día del ensayo los 20.000 espectadores.

La gran novedad en esta edición

El público complutense que acuda a la Huerta del Obispo no será el único con posibilidad de ver la obra en este año. El Don Juan de Alcalá llegará también a los Centros de Mayores el día de hoy a través de una retransmisión en directo por streaming en tres centros municipales distintos: María Zambrano, Gil de Andrade y Los Pinos.

La concejala de Mayores, Esther de Andrés ha explicado que "esta iniciativa, fruto de la colaboración entre las Concejalías de Cultura, Innovación Tecnológica y Mayores, tiene como objetivo acercar la cultura y las tradiciones locales a todas las personas mayores, facilitando que puedan disfrutar de uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad sin necesidad de desplazarse".

Representación obra Don Juan en Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, la obra también se podrá ver en todas las residencias de mayores que así lo soliciten. Con esta retransmisión en directo, los mayores podrán compartir la magia del teatro y seguir de cerca una de las representaciones más emblemáticas del otoño alcalaíno en un ambiente de convivencia y participación. "Esta es una forma innovadora de vivir la cultura, tejiendo lazos entre tradición, tecnología y envejecimiento activo", ha concluido De Andrés.

Una obra emblemática para los alcalaínos

Miles de personas llenarán el recinto para vivir esta nueva edición del Don Juan, un espectáculo teatral al aire libre único e incomparable en España. La compañía Yllana, uno de los grupos teatrales más aclamados del panorama nacional, se encargará por segundo año consecutivo de producir y poner en escena la obra con una propuesta "tragicómica".

Además, las compañías de teatro aficionado de la ciudad volverán a participar este año en la escenificación de la obra. Todos serán partícipes de una nueva representación de una obra que se lleva realizando más de 40 años en Alcalá.

Reparto de la obra

Antonio Pagudo y Julia Piera volverán a protagonizar esta edición del Don Juan en Alcalá. Rafa Maza interpretará al gran rival del Tenorio, Don Luis Mejía, y Rodrigo Sáenz de Heredia se meterá en la piel del personaje de Don Gonzalo de Ulloa; Roberto Correcher será Diego Tenorio; David Fernández "Fabu", Ciutti; Héctor Carballo, Buttarelli; Alba Recondo, Ana de Pantoja; Laura Barba, Lucía, y Gabriela Flores, Brígida.