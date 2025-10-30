Lali tiene 100 años, una salud envidiable y los médicos le dicen que sus análisis son para enmarcarlos: "Me caducan las pastillas"

Eulalia es conocida como Lali en el barrio de El Chorrillo (Alcalá de Henares) y nació el 9 de julio de 1925. En efecto, aunque parezca mentira por su increíble aspecto físico (y mental), tiene 100 años. Casi nada. Es natural de Cuenca, pero lleva viviendo en la ciudad complutense 57 años y es conocida por media ciudad por la alegría y vitalidad que desprende, después de vivir más de 36.600 días, ¡y lo que le queda!

Vive la vida con mucha alegría... y baile(s)

Se autodefine —y doy fe— como una persona "muy alegre, me encanta socializar, siempre he tenido muchas amigas y la diversión para mí está por encima de todo. No quiero penas, al cuerpo hay que darle muchas alegrías".

La diversión es lo que me ha hecho llegar hasta aquí Lali

Cuando llegó a Alcalá de Henares hace más de cinco décadas, "desde el primer momento todos los vecinos me acogieron muy bien, es una ciudad encantadora y muy acogedora".

Y es en dos centros de Alcalá donde pasa prácticamente su día a día: en el Centro de Día ‘El Val’, juega al dominó, a las cartas e incluso tiene una hora de gimnasio y afirma que "nos tratan muy bien, los trabajadores son encantadores. Si te duele algo te cuidan enseguida y con mucho cariño".

Y su parte de ocio la tiene en el centro de ‘Los Pinos’, que es donde saca sus pasos de baile (sábados y domingos), que para ella es algo fundamental en su vida. "Siempre me ha encantado bailar y lo sigo haciendo. Bailo con todo el mundo, hasta con los maridos de mis amigas. No me canso y es lo que más me gusta", explica mientras sonríe. De hecho, le gusta tanto que "si hubiera baile todos los días, iría... pero solo es dos veces a la semana. Si me quitaran el baile, no sé qué sería de mí", afirma incluso angustiada de solo pensarlo.

Lali, a la izquierda de la imagen, haciendo lo que más le gusta, ¡bailar! / CEDIDA

Siempre me ha encantado el baile y la natación Lali

¿Cuáles son sus secretos para mantenerse tan bien con 100 años?

Tiene una salud envidiable. Explica que "solo tomo una pastilla al día para la tensión, me caducan los paracetamoles y los médicos me dicen que debería enmarcar mis análisis", y para ella el secreto de esto es "la actitud, soy muy alegre, intento no tener muchas penas, la vida es un regalo".

La vitalidad de la que hace gala le impide estar mucho tiempo en casa, lo que es beneficioso para su salud, como ella misma cuenta: "Al cuerpo hay que darle lo que no quiere, porque si no estaríamos todo el día en el sofá y esto es malacostumbrarnos. No hay que tener pereza".

Hay veces que no veo a mi madre en todo el día, le encanta la calle Eulalia, madre de Lali

Pero otro de sus secretos es cómo cuida su alimentación. Nos cuenta que desayuna "dátil, kiwi y avena, y para cenar tan solo se toma un yogur y fruta. Me gusta todo y tomo mucho desnatado y comidas integrales", ¡y hasta sigue tomando algo de cerveza a veces!

Lali, a la derecha de la imagen / CEDIDA

Después de insistirle, Lali accede a resumirnos en tres palabras sus secretos para llegar a los 100 años, por si alguno desea apuntarse su receta mágica: "moverse, felicidad y alimentación".

Y gracias a todos estos secretos, explica que "mis amigas de 80 años me piden que vaya con ellas, porque soy la que más fuerza y vitalidad tiene... y eso que tienen 20 años menos". Antes viajaba mucho y le encantaba ir a Benidorm en verano, pero a pesar de que la edad le impide seguir realizando esos trayectos, sigue dando guerra y bailes en Alcalá de Henares.

Su vida, con todo lo que ha vivido hasta ahora, es para ella "un orgullo. Me enorgullece mi salud, mi familia y todas mis amistades", afirma emocionada.

Lali es un ejemplo para todos, porque con alegría y actitud positiva se puede llegar a cualquier parte... incluso a los 100 años. La vecina alcalaína lleva 1.200 meses viviendo, pero quiere seguir bailando "muchos años más", ¡y así será!