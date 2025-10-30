Guía de Todos los Santos en Alcalá de Henares: misas, otras actividades y horarios de los homenajes

Con motivo del Día de Todos los Santos, este sábado 1 de noviembre, Alcalá de Henares quiere recordar con cariño a quienes ya no están entre nosotros, pero que siguen presentes en nuestras vidas. En este día tan especial, los cementerios de Alcalá serán testigos de diferentes actos en recuerdo y reflexión para honrar su memoria.

En el Cementerio Municipal de San Roque, a las 11 horas tendrá lugar la procesión de la Virgen del Carmen, mientras que a las 12 horas tendrá lugar el acto religioso. Mientras, en el Cementerio Jardín, entre las 10 y las 14 horas, tendrá lugar música itinerante. Ya por la tarde, a las 16:15 h se celebrará la Misa por Todos los Santos.

Cementerio Jardín, Alcalá de Henares / Cementerios Vivos

Acto homenaje "Atardecer de las Luces"

Tras la Misa por Todos los Santos, se celebrará un año más el "Atardecer de las Luces" que contará con un concierto gospel, lectura de textos del recuerdo, un videohomenaje y la quema de mensajes hacia aquellos que ya no están. Este evento, que se celebrará en la capilla del Tanatorio, será el evento principal dentro de todos los homenajes que se celebrarán el próximo sábado.

Este homenaje se lleva celebrando años en la localidad y ya forma parte de su propia filosofía. Si bien el año pasado no pudo cumplirse el emotivo programa al completo debido al tiempo, la propia organización describe este acto como "un acto de amor y gratitud para quienes viven en nuestra memoria".

Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La principal intención con el "Atardecer de las Luces" es que las familias participen en él, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas, mientras se genera comunidad y se recuerda a aquellos que nos dejaron. Al generarse ese ambiente se pretende restar algo de solemnidad a esta fecha, mientras que se sienta un precedente de convivencia y fraternidad en la localidad.

Dispositivo de tráfico especial

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Alcalá se ha informado del dispositivo de movilidad especial para esta jornada, además del habitual corte de la calle Chorrillo que da acceso al cementerio municipal.

Según informa el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, la línea 7 contará con un servicio alternativo para ir hasta el Cementerio Jardín, debido a las obras de reparación del puente del Zulema en la carretera M-300 a su paso por el río Henares. Durante las obras se emplearán rutas alternativas por la M-203 Y M-223 y tramos de la M-300.

Archivo - Tren de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La salida de este servicio alternativo parte de la calle Río Manzanares, que coincide con el final del trayecto de la línea 7 donde los viajeros que van al Cementerio Jardín pueden continuar su trayecto en un servicio especial. Siguen por Paseo Pastrana — Río Torcón; Paseo de Pastrana — Entrepeñas hasta el final del trayecto. Además, los días 1 y 2 de noviembre las expediciones de la línea 7 en dirección al Cementerio Jardín saldrán cada hora de 8:30 a 20:30 horas. Mientras, dirección a nueva Alcalá, saldrá también cada hora de 9:00 a 21 horas.

Horarios de los actos y homenajes

La programación de todos los actos que se realizarán el próximo 1 de noviembre es la siguiente: