1 DE NOVIEMBRE
Guía de Todos los Santos en Alcalá de Henares: misas, otras actividades y horarios de los homenajes
El "Atardecer de las Luces" volverá a ser el evento central de la celebración del Día de Todos los Santos en Alcalá de Henares un año más
Daniel Romera
Con motivo del Día de Todos los Santos, este sábado 1 de noviembre, Alcalá de Henares quiere recordar con cariño a quienes ya no están entre nosotros, pero que siguen presentes en nuestras vidas. En este día tan especial, los cementerios de Alcalá serán testigos de diferentes actos en recuerdo y reflexión para honrar su memoria.
En el Cementerio Municipal de San Roque, a las 11 horas tendrá lugar la procesión de la Virgen del Carmen, mientras que a las 12 horas tendrá lugar el acto religioso. Mientras, en el Cementerio Jardín, entre las 10 y las 14 horas, tendrá lugar música itinerante. Ya por la tarde, a las 16:15 h se celebrará la Misa por Todos los Santos.
Acto homenaje "Atardecer de las Luces"
Tras la Misa por Todos los Santos, se celebrará un año más el "Atardecer de las Luces" que contará con un concierto gospel, lectura de textos del recuerdo, un videohomenaje y la quema de mensajes hacia aquellos que ya no están. Este evento, que se celebrará en la capilla del Tanatorio, será el evento principal dentro de todos los homenajes que se celebrarán el próximo sábado.
Este homenaje se lleva celebrando años en la localidad y ya forma parte de su propia filosofía. Si bien el año pasado no pudo cumplirse el emotivo programa al completo debido al tiempo, la propia organización describe este acto como "un acto de amor y gratitud para quienes viven en nuestra memoria".
La principal intención con el "Atardecer de las Luces" es que las familias participen en él, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas, mientras se genera comunidad y se recuerda a aquellos que nos dejaron. Al generarse ese ambiente se pretende restar algo de solemnidad a esta fecha, mientras que se sienta un precedente de convivencia y fraternidad en la localidad.
Dispositivo de tráfico especial
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Alcalá se ha informado del dispositivo de movilidad especial para esta jornada, además del habitual corte de la calle Chorrillo que da acceso al cementerio municipal.
Según informa el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, la línea 7 contará con un servicio alternativo para ir hasta el Cementerio Jardín, debido a las obras de reparación del puente del Zulema en la carretera M-300 a su paso por el río Henares. Durante las obras se emplearán rutas alternativas por la M-203 Y M-223 y tramos de la M-300.
La salida de este servicio alternativo parte de la calle Río Manzanares, que coincide con el final del trayecto de la línea 7 donde los viajeros que van al Cementerio Jardín pueden continuar su trayecto en un servicio especial. Siguen por Paseo Pastrana — Río Torcón; Paseo de Pastrana — Entrepeñas hasta el final del trayecto. Además, los días 1 y 2 de noviembre las expediciones de la línea 7 en dirección al Cementerio Jardín saldrán cada hora de 8:30 a 20:30 horas. Mientras, dirección a nueva Alcalá, saldrá también cada hora de 9:00 a 21 horas.
Horarios de los actos y homenajes
La programación de todos los actos que se realizarán el próximo 1 de noviembre es la siguiente:
- 11:00 h: Procesión de la Virgen del Carmen (Cementerio Municipal de San Roque)
- 12:00 h: Acto religioso en el Cementerio Municipal de San Roque
- 10:00 - 14:00 h: Música itinerante en el Cementerio Jardín
- 16:15 h: Misa por Todos los Santos (Cementerio Jardín)
- 17:15 h (aproximadamente): Homenaje "Atardecer de las Luces"
- La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
- Nueva ruta directa desde Madrid: ideal para una escapada con niños a un destino de cuento
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- El desahucio de Maricarmen tras siete décadas en la misma casa moviliza a los vecinos de Sainz de Baranda: 'Me niego a irme, voy a luchar
- Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
- De incógnito en 'La Revuelta', el programa de Broncano que saca de quicio a 'El Hormiguero': 'Lo que pasa aquí se queda aquí
- El vecino de Madrid que lleva 10 años guardando las servilletas de los bares de toda España: 'Se están perdiendo
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo