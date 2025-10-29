Cercanías Madrid interrumpe el servicio de las líneas C-2, C-7 y C-8 hasta las 13 horas: estas son las alternativas

El Cercanías para la zona de Alcalá de Henares va a tardar en poder establecer su servicio con normalidad, tras el descarrilamiento de un tren en San Fernando de Henares. Renfe ha actualizado el estado de las vías y las líneas C-2, C-7 y C-8 y los viajeros tendrán que seguir esperando.

Según publica Cercanías de Madrid en sus perfiles de redes sociales: "Seguimos trabajando para recuperar el servicio ferroviario en el Corredor del Henares. Tanto Renfe como Adif, estamos poniendo todos los esfuerzos para restablecer la circulación con total seguridad y con las frecuencias habituales lo antes posible". Los viajeros tendrán que seguir adaptándose a las alternativas.

Así va a ser el servicio de Cercanías para Alcalá de Henares en esta jornada

Suspendido el servicio, desde las 10:30 hasta las 13:00 horas aproximadamente, entre las estaciones de Vicálvaro-Coslada-San Fernando de Henares. Así lo ha confirmado Cercanías Madrid en sus redes sociales, avisando a los usuarios de la línea que se establece el servicio de autobuses en la Estación de Vicálvaro, calle del Lago Michigan, Estación de Coslada, calle del Dr. Fleming y Estación de San Fernando de Henares, calle del Ferrocarril.

Los trenes de estas líneas, con paso por Atocha, finalizarán su recorrido en las estaciones de Vicálvaro Coslada, mientras que los trenes entre Guadalajara-San Fernando-Chamartín circularán por Fuente de la Mora.

Para usuarios con origen Guadalajara-San Fernando y paradas intermedias, como es el caso de Alcalá de Henares, Cercanías Madrid recomienda utilizar el trayecto Fuente de la Mora-Chamartín para ir hacia Atocha sin realizar transbordo en San Fernando.

La novedad que llega hoy miércoles al Cercanías tras los retrasos de los últimos días

Cercanías de Madrid ha informado en sus redes sociales de cómo va a ser el servicio de las líneas C-2, C-7 y C-8 hasta las 11 de la mañana. Los viajeros del trayecto Guadalajara-San Fernando-Chamartín, en ambos sentidos, tendrán paradas en todas las estaciones hasta San Fernando y, desde ahí hasta Chamartín, con parada en Fuente de la Mora. Su frecuencia de paso será cada 15 minutos.

Para los usuarios del trayecto Atocha-San Fernando, de nuevo en los dos sentidos, habrá paradas en todas las estaciones. Coincidiendo con la hora punta, hasta las 9 de la mañana, la frecuencia de paso será entre 6 y 8 minutos, después irá de 10 a 12 minutos.

Ayer, primer día tras el descarrilamiento del tren en San Fernando, las redes sociales estaban inhundadas de personas quejandose por los retrasos del Cercanías en Madrid. Fue una jornada caotica en la que los usuarios pedían soluciones regales hasta que se solucionasen los problemas de la vía.

Para ellos, Cercanías Madrid ha publicado en sus redes sociales una importante novedad que estará disponible desde esta jornada. "Se establece un servicio de apoyo de autobuses entre las estaciones de San Fernando y Vicálvaro, con parada en Coslada", escriben. Con esta noticia, se aliviarámn las aglomeraciones y los viajeros tendrán más opciones para moverse.

Renfe y Cercanías también han actualizado en qué consisten las obras que están teniendo en la via. Se trata de trabajos de reparación en la infraestructura y retirada del tren de la incidencia.