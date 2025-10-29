ALCALÁ DE HENARES
Así será el nuevo ecobarrio en la antigua fábrica de Roca: cientos de viviendas, zonas verdes y nuevos aparcamientos
Más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes conectarán barrios, patrimonio y movilidad sostenible
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha presentado en este miércoles el proyecto de transformación de los terrenos de la antigua fábrica de Roca en un nuevo ecobarrio que transformará la ciudad, una actuación que ha definido como “el proyecto urbano más importante de las últimas décadas” y como “el símbolo de que Alcalá vuelve a crecer, modernizarse y dejar atrás la parálisis”.
Más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes y cerca de 3.000 viviendas
El nuevo ecobarrio incorporará más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, integrando el parque O’Donnell con el entorno de la muralla y con un corredor verde paralelo a las vías del tren, lo que permitirá conectar barrios, mejorar la movilidad peatonal y reforzar el valor ambiental y patrimonial de la zona. “Mejorará la calidad de vida de los vecinos”, ha señalado la alcaldesa.
El plan prevé la construcción de entre 2.500 viviendas hasta 3.000, parte de ellas de protección tal y como marca la ley, así como la creación de amplias zonas peatonales, nuevos espacios estanciales, una zona comercial y un aparcamiento de 400 plazas orientado a mejorar el acceso y la movilidad en el entorno del Centro Histórico. Y con ello, como ha explicado Piquet, se pretende "facilitar la vida a los jóvenes y que puedan tener un proyecto de vida en Alcalá".
La actuación incluye además un edificio multiusos para congresos, ferias, cultura y eventos empresariales, con el que el ayuntamiento pretende consolidar la posición de Alcalá como ciudad universitaria y destino de actividad cultural y turística especializada. “Este proyecto también es economía, empleo y generación de oportunidades. No hablamos de una maqueta; hablamos de futuro real para esta ciudad”, ha detallado.
“Roca está en el corazón de Alcalá. Si transformamos Roca, transformamos la ciudad. Este proyecto nos permite coser barrios, facilitar conexiones y abrir la ciudad hacia un modelo más amable, más verde y más vivo”.
