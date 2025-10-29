¿No sabes cómo pasar este Halloween en Alcalá de Henares?: Estos son los mejores planes

Alcalá de Henares se prepara para vivir la noche más terrorífica del año: Halloween. La ciudad complutense se transformará durante los últimos días de octubre en un escenario de misterio, historia y diversión, con una programación repleta de propuestas para todos los gustos y edades. Por las calles, plazas y ambos centros comerciales de la ciudad, volverán a salir las leyendas e historias más oscuras que guarda Alcalá.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la célebre ruta teatralizada ‘Las ánimas de Alcalá’, que regresa por quinto año con nuevas historias basadas en hechos reales y promete volver a colgar el cartel de “entradas agotadas”. También habrá un espacio para el cine con la celebración del Festival de Cine de Alcalá AL(U)CINE, dedicado al género fantástico y de terror, donde el público elegirá el corto ganador.

Pásatelo de miedo en el Parque O’Donnell

Para los más pequeños y las familias, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebrará un concurso de disfraces dentro del programa ‘Pásatelo de miedo en el O’Donnell. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de octubre y cuenta con tres categorías: A (hasta 13 años), B (participantes a partir de 13 años) y C (para grupos y familias).

A partir de las 17:00 horas del 31 de octubre, el Parque O’Donnell acogerá un año más talleres de maquillaje, actividades infantiles con títeres, espectáculos escalofriantes para todas las edades, que cerrará con la entrega de premios a los mejores disfraces. Una cita pensada para que alcalaínos de todas las edades luzcan su ingenio más espeluznante.

90 minutos espeluznantes en la ruta de Las Ánimas de Alcalá

Las Ánimas de Alcalá regresan por quinto año consecutivo / Las Ánimas de Alcalá

La exitosa ruta teatralizada 'Las Ánimas de Alcalá' regresa a la ciudad complutense con nuevas historias basadas en hechos reales. Durante 90 minutos, y a través del saludador Ambrosio Montes, los asistentes recorrerán lugares emblemáticos como la Catedral Magistral, la Capilla del Oidor, el Convento de Monjas Agustinas de Santa María Magdalena o la Casa de la entrevista, entre otros.

Con aún alguna entrada disponible, las rutas tendrán lugar el 31 de octubre, y también los días 7, 8 y 9 de noviembre. Una experiencia que mezcla historia y terror, iluminando las sombras más inquietantes de la ciudad. El precio de la entrada es de 10 euros.

Disfruta de AL(U)CINE: 6 cortos para temblar ante la pantalla

El festival ALCINE celebrará su 54ª edición con la sección AL(U)CINE, dedicada al terror y la fantasía. El microfestival tendrá lugar hoy 29 y 30 de octubre. Y en este, seis cortometrajes competirán por un premio de 600 euros. Un ganador que elegirá el propio público que acuda al Teatro Salón Cervantes de 18:00 a 20:30 horas, donde también habrá proyecciones sorpresa y ambiente de miedo.

AL(UCINE) se celebrará hoy 29 y mañana 30 de octubre / AL(U)CINE

Los participantes son los siguientes:

Buffet Paraíso, de Santi Amézqueta y Héctor Zafra, 2024. Duración: 8 minutos

Queda't en mi, de Miriam Quesada, 2025. Duración: 14 minutos

The Unbearing, de Also Sisters, 2024. Duración: 14 minutos

Vacío, de Javier Cano Larumbe, 2025. Duración: 14 minutos

Corps Étranger, de Mathieu Mortelmans, Cécile Delberghe, 2025. Duración: 16 minutos

El fantasma de la quinta, de James A. Castillo, 2025. Duración: 16 minutos

Los centros comerciales se vuelcan con todo tipo de planes

En el Centro Comercial Magna, la noche del 31 al 1 el ‘Survival Zombie’ ofrecerá seis horas de adrenalina durante la madrugada del día de los muertos vivientes. Una experiencia única para los más vivientes que quieran vivir una noche espeluznante en primera persona.

Mientras que en el centro comercial Quadernillos la tarde del 31 habrá gymkhanas, música y espectáculos infantiles para que los más pequeños disfruten de una tarde espeluznante a la par que divertida.

Por lo que, si aún no sabes cómo celebrar la noche de los muertos... estás a tiempo de elegir el evento que te dejará con los pelos de punta.