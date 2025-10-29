El próximo domingo 9 de noviembre Alcalá volverá a correr contra el cáncer

Un año más, Alcalá de Henares celebrará la carrera contra el cáncer, una cita que unirá deporte y solidaridad a partes iguales. La decimosegunda edición tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre en la ciudad complutense y el epicentro del evento será la Ciudad Deportiva Municipal de El Val, donde se dará el pistoletazo de salida y también será la meta de la carrera.

En esta edición se contarán con dos recorridos. El principal, de cinco kilómetros, y una carrera infantil de 2 kilómetros de distancia para que cualquier persona pueda participar. La organización de la carrera recae en la AECC Madrid (Asociación Española Contra el Cáncer), que coordina esta iniciativa para sumar recursos destinados a la investigación, concienciación y apoyo a las personas afectadas por la enfermedad. Y no importa si eres corredor habitual, lo relevante es participar adquiriendo el dorsal solitario.

Recorrido de 5 kilómetros de la Carrera Alcalá de Henares Contra el Cáncer / Ayuntamiento Alcalá de Henares

La salida tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Municipal El Val, y se pondrá en marcha a las 11:00 horas. El recorrido de la carrera principal de los 5 kilómetros llevará al Parque de la Juventud, continuará por la Ronda del Henares hasta llegar a la rotonda de la Ronda Fiscal. De ahí continuará hasta el cruce con la calle Río Arlanza hasta girar a la calle del Río Biadosa. Girará a Paseo de Pastrana para dar la vuelta y regresar de nuevo a Ronda y Fiscal y desde allí nuevamente el recorrido hasta llegar a la meta en la ciudad deportiva.

La presentación de la carrera, que tuvo lugar esta mañana en el convento de Capuchinos, contó con la asistencia de la primera teniente de alcaldesa y concejala de Salud, Isabel Ruiz Maldonado, del segundo teniente de alcaldía, Víctor Acosta, y de la concejala de Deportes, Lola López. Esta última recalcó el arraigo de este evento en la ciudad complutense: "Nos damos cita para mostrar nuestra unidad en una causa muy importante: avanzar más rápido y más lejos en el apoyo y en la investigación contra el cáncer. Doce años en marcha, doce años de esfuerzo, de ilusión y de ejemplo colectivo donde queda latente que cuando las personas, las asociaciones y las instituciones se unen, se consiguen grandes retos”.

¿Cómo inscrisbirte?

La carrera está abierta a todas las edades y condiciones físicas. Desde los que buscan batir su propio récord hasta quienes simplemente quieren “salir a moverse” con una causa. Es una gran oportunidad para que familias y grupos de amigos vivan juntos una experiencia distinta: correr para sumar y para acompañar el camino de los demás.

En cuanto a la inscripción, se puede hacer de manera online hasta el 8 de noviembre o también presencial, desde el 3 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Alcalá de Henares (Vía Complutense 42-Posterior, entrada por la avenida de Guadalajara). El precio de la inscripción es de 10 euros, para todas las personas a partir de 12 años y de 6 euros para menores de 12.