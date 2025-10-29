CAMPAÑA
“¿Cuántos días vas a quedarte?”: el lema que vuelve a poner a Alcalá en el mapa del turismo mundial
Gracias a esta campaña, en la que la Comunidad de Madrid ha invertido 2,5 millones de euros, las pernoctaciones de visitantes extranjeros en Alcalá han aumentado en más de un 15% en los primeros ocho meses del año
Daniel Romera
La primera teniente de alcaldesa y concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Isabel Ruiz Maldonado, agradeció el día de ayer el apoyo que está recibiendo la ciudad complutense por parte de la Comunidad de Madrid en una nueva campaña de promoción para los Destinos Patrimonio Mundial de la región. Esta nueva promoción, que insiste en el eslogan "¿Cuántos días vas a quedarte?", y donde se van a invertir 2,5 millones de euros, se realiza con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo turístico de Alcalá de Henares.
En esta campaña, Alcalá volverá a lucir como destino turístico y cultural dentro de la nueva planificación de Promoción de los Destinos Patrimonio Mundial que realiza la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid tanto en el ámbito nacional como en el internacional. "Esta inversión vuelve a situar a Alcalá como referente cultural y turístico no solo en España, sino también en países como Francia, Bélgica, Suiza y los Países Bajos", afirmó Ruiz Maldonado
Una inversión de 2,5 millones de euros
La inversión total de esta campaña asciende a 2,5 millones de euros y fue aprobada en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid esta semana. Incluye una campaña offline (radio, prensa, revista, soportes exteriores y televisión) que se desarrollará desde el 27 de octubre al 30 de noviembre en las principales ciudades españolas, así como una campaña online en medio digitales nacionales y especializados en viajes, con contenido sobre patrimonio, gastronomía y ocio.
De esta manera la teniente alcaldesa no tuvo reparos en agradecer el apoyo de la Comunidad de Madrid en la realización de esta nueva campaña de promoción de la ciudad: "Agradezco al Viceconsejero Luis Martín Izquierdo y a la Directora General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro su apoyo constante e intensidad a la hora de enfocar la importancia de los destinos turísticos Patrimonio Mundial de Madrid".
Gran aumento de visitantes y pernoctaciones internacionales
Ruiz Maldonado también aprovechó para destacar que "en los ocho primeros meses del año Alcalá está en parecidos números en relación a las pernoctaciones, manteniendo la tendencia de 2023 y 2024". Aunque si destacó el crecimiento, en más de un 15% en las pernoctaciones de visitantes extranjeros que suponen casi un 39% de las pernoctaciones totales. "De enero a agosto se han registrado en la encuesta de ocupación hotelera 116.460 pernoctaciones de visitantes extranjeros", afirmó la teniente alcaldesa. Las nacionalidades más frecuentes de estas pernoctaciones han sido de Estados Unidos, resto de América, Francia, Italia, Portugal y Alemania".
En esta línea, manifestó su satisfacción porque Alcalá cuente de nuevo con una herramienta tan potente a la hora de promocionar el Destino Turístico Inteligente de la ciudad. "Si Alcalá protagonizó el pasado año la campaña turística promocional más importante de su historia, ahora repite de nuevo con otro impulso importantísimo, pero con referencia en países extranjeros", manifestó la concejala de Turismo.
Para finalizar su discurso agradeció de nuevo el apoyo y el esfuerzo de la Comunidad de Madrid y concluyó con un sentido "Alcalá de Henares, ciudad viva, patrimonio de todos".
