Renfe informa: cambios en el servicio de Cercanías Madrid tras el descarrilamiento en San Fernando de Henares

El descarrilamiento de un tren de Cercanías ayer en San Fernando de Henares (afectando a los vecinos de Alcalá de Henares también) sigue trayendo consecuencias para los viajeros. Como durante toda la tarde de ayer, esta mañana ha estado marcada por los retrasos en los diferentes servicios, debido a los daños causados en la vía de este incidente y sus trabajos de reparación.

Desde sus perfiles en redes sociales, Renfe ha actualizado cómo va a ser el servicio ferroviario en esta jornada, añadiendo recomendaciones para los viajeros con destino o salida en Alcalá de Henares.

Así va a ser el servicio de Cercanías en Alcalá de Henares tras el descarrilamiento de un tren

Renfe ha avisado a los usuarios de Cercanías que "debido a trabajos de reparación en la infraestructura", el servicio ferroviario en las líneas C-2, C-7 y C-8 va a sufrir modificaciones o retrasos.

Descarrila un tren de Cercanías en Madrid, que deja dos heridos leves / X (Twitter)

Para los viajeros del trayecto Guadalajara-San Fernando-Chamartín (en ambos sentidos), habrá paradas en todas las estaciones intermedias hasta San Fernando, desde donde continuarán hasta Chamartín, con parada en Fuente de la Mora. Su frecuencia de paso será cada 15 minutos.

En el caso de los usuarios del servicio de Atocha-San Fernando (en ambos sentidos), también tendrán paradas en todas las estaciones intermedias. Hasta las 9 de la mañana, han tenido una frecuencia de 6 minutos, por ser hora punta. En este momento ya van a tener intervalos entre 10 y 12 minutos.

La recomendación de Renfe para los usuarios con destino Alcalá de Henares

Renfe ha publicado en sus redes sociales un mensaje dedicado a los viajeros que tengan destino en Alcalá de Henares o Guadalajara. Hay que recordar que la ciudad complutense tiene su parada muy cercana a la de San Fernando de Henares, en donde ocurrió el descarrilamiento.

Descarrila un tren de Cercanías Madrid / X (twitter)

Para los afectados por los retrasos de C-2, C-7 y C-8, Renfe escribe: "Se recomienda el trayecto Chamartín-Fuente de la Mora-San Fernando, para usuarios con destino Alcalá de Henares-Guadalajara y paradas intermedias". También recuerdan que están trabajando para solucionar la incidencia.

Está siendo una mañana complicada para los usuarios de Cercanías. Renfe, desde su perfil en X (Twitter) está respondido a viajeros que sufren grandes retrasos. La compañía ha avisado de que "prolongadas detenciones, en ambos sentidos, en el Corredor del Henares".

Además, han explicado que no se sabe el tiempo que se puede alargar esta situación: "En estos momentos no disponemos de tiempo de espera. Cualquier información se publicará por nuestros canales oficiales", han publicado.