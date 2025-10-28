En Directo
Primeros minutos sin peligro: vive en directo el Alcalá - Tenerife de primera ronda de la Copa del Rey
Apenas queda media hora para que el balón eche a rodar en el Estadio Municipal El Val y el ambiente alcalaíno sabe la magia que mueve la Copa del Rey. Trece años después, el RSD Alcalá vuelve a la competición copera frente al Tenerife en la primera ronda (1/64).
Con más de 4.300 entradas vendidas, se espera que el estadio alcalaíno esté a rebosar en el que puede ser una noche histórica para el equipo de la ciudad complutense. Los alrededoresdel estadio ya están rodeados de aficionados alcalaínos, que sueñan con vivir una noche para el recuerdo.
Insiste por la banda derecha el conjunto rojillo sin conseguir llegar a portería
Responde el Tenerife con un acercamiento por la banda derecha con César eso sí bien defendido por la zaga rojilla. Primeros 12 minutos en El Val y se nota la presión de la afición alcalaína
Avisa primero el Alcalá. Entró bien por la banda derecha el club rojillo provocando el primer córner del partido. Sin embargo, no rascó más el conjunto local
En los primeros minutos del partido, domina el Tenerife sin crear peligro aún
Mientras que el 11 del equipo de Tenerife viene con cambios respecto a su último partido de liga
Y para quienes se pregunten por los onces... este es el del club rojillo
Saltan al campo los equipos
Se acabó la espera. Ahora sí que sí El Val se prepara para lo que puede ser una noche mágica
