Primeros minutos sin peligro: vive en directo el Alcalá - Tenerife de primera ronda de la Copa del Rey

Apenas queda media hora para que el balón eche a rodar en el Estadio Municipal El Val y el ambiente alcalaíno sabe la magia que mueve la Copa del Rey. Trece años después, el RSD Alcalá vuelve a la competición copera frente al Tenerife en la primera ronda (1/64).

Con más de 4.300 entradas vendidas, se espera que el estadio alcalaíno esté a rebosar en el que puede ser una noche histórica para el equipo de la ciudad complutense. Los alrededoresdel estadio ya están rodeados de aficionados alcalaínos, que sueñan con vivir una noche para el recuerdo.

Insiste por la banda derecha el conjunto rojillo sin conseguir llegar a portería

Responde el Tenerife con un acercamiento por la banda derecha con César eso sí bien defendido por la zaga rojilla. Primeros 12 minutos en El Val y se nota la presión de la afición alcalaína

Avisa primero el Alcalá. Entró bien por la banda derecha el club rojillo provocando el primer córner del partido. Sin embargo, no rascó más el conjunto local

En los primeros minutos del partido, domina el Tenerife sin crear peligro aún

Mientras que el 11 del equipo de Tenerife viene con cambios respecto a su último partido de liga

Y para quienes se pregunten por los onces... este es el del club rojillo