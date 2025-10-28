Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeros minutos sin peligro: vive en directo el Alcalá - Tenerife de primera ronda de la Copa del Rey

Vive en directo el Alcalá - Tenerife

Vive en directo el Alcalá - Tenerife / RFEF

María Saiz

María Saiz

Apenas queda media hora para que el balón eche a rodar en el Estadio Municipal El Val y el ambiente alcalaíno sabe la magia que mueve la Copa del Rey. Trece años después, el RSD Alcalá vuelve a la competición copera frente al Tenerife en la primera ronda (1/64).

Con más de 4.300 entradas vendidas, se espera que el estadio alcalaíno esté a rebosar en el que puede ser una noche histórica para el equipo de la ciudad complutense. Los alrededoresdel estadio ya están rodeados de aficionados alcalaínos, que sueñan con vivir una noche para el recuerdo.

TEMAS

