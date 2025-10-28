¿Por qué puede descarrilar un tren?: Maquinistas explican qué puede fallar en la vía

El descarrilamiento de un tren de Cercanías en la tarde de ayer en San Fernando de Henares, que dejó seis heridos leves, ha reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria y las causas que pueden provocar un incidente de este tipo. Aunque Renfe y Adif investigan el suceso para determinar el origen exacto del fallo, del cual Renfe confirma que se ha descartado que fuera un exceso de velocidad, maquinistas consultados por este periódico apuntan a varios factores posibles, desde un problema mecánico en las agujas —una causa muy complicada— hasta el mal estado de la vía.

El último de los cinco vagones del tren afectado, que cubría el trayecto Guadalajara - Madrid, se salió de los raíles en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares por motivos aún desconocidos. Según fuentes del sector, los descarrilamientos en zonas de cambio de vía —los llamados desvíos o agujas— suelen ser poco frecuentes, pero no imposibles.

¿Cuáles son los principales motivos por los que puede descarrilar un tren?

En cuanto a los principales motivos que pueden provocar un descarrilamiento, estos son: exceso de velocidad, el mal estado de la infraestructura o la fatiga de material. "A las ruedas de los trenes hay que hacerles un torneado cada cierto tiempo. Si la pestaña que guía la rueda está desgastada, puede salirse del carril”, explica un maquinista de Renfe con 40 años de experiencia. “Pero normalmente lo primero que se comprueba tras un accidente es la caja negra: si la velocidad era correcta, se analiza el estado de la vía”.

Respecto a cuestiones más mecánicas: "Las agujas no dejan de ser un mecanismo, como un motor, que sirven para mover el tren hacia una vía u otra. Puede ocurrir que en un cambio de agujas que esté entreabierta porque se haya hecho mal el acople, pero es muy complicado", explica el maquinista. “Se puede dar por varias cosas: que el mecanismo esté mal, que se haya soltado la aguja, o incluso que el motor eléctrico falle en el momento en que pasa un eje del tren. Ahora el 90% de las agujas son automáticas, se controlan desde un mando centralizado".

Un problema en las agujas de las vías del tren: un fallo poco probable

Pese a ello, que suceda esto es muy poco común. Una opinión que comparte Héctor López, maquinista de Renfe. Según detalla, si la aguja cambia mientras pasa el tren, "que pase un boje y luego se cambie por alguna cosa". También menciona otras causas posibles, aunque menos probables: “Otra, porque el maquinista pueda rebasar la señal, o haya algún fallo. Pero en este caso es muy complicado”.

Ambos coinciden en que un cambio de agujas mal acoplado puede ser crítico. “Si la aguja está entreabierta, una rueda puede pasar por un carril y otra por el otro, y eso provoca el descarrilamiento”. Sin embargo, señalan que los sistemas actuales incorporan mecanismos de comprobación que alertan al maquinista si una aguja no ha cerrado correctamente. Fallos de este tipo son excepcionales, pero pueden producirse por una combinación de factores: “Lo más probable, cuando no hay exceso de velocidad, es un fallo mecánico o de infraestructura, quizá un bache en la vía o una pequeña apertura en la aguja”. Una causa que provocó uno de los últimos descarrilamientos ocurridos en un tren de Cercanías Madrid en 2023.

Mientras los técnicos de Renfe y Adif revisan el tramo afectado y los componentes del tren siniestrado, los profesionales del sector insisten en la importancia del mantenimiento preventivo tanto en las vías como del material rodante.