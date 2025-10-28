Se acabó el sueño copero del Alcalá: cae 0-4 ante el Tenerife en una noche de récord de entradas en El Val

No pudo ser. La RSD Alcalá se despidió de la Copa del Rey tras caer ante el Tenerife (0-4) en una noche histórica en el Estadio Municipal El Val. El conjunto dirigido por Vivar Dorado, apoyados por un estadio que colgó las "entradas agotadas" con 4.500 entradas vendidas, se vio superado por el club tinerfeño después de una primera parte donde supieron medirles de tú a tú.

Catorce años después, el Alcalá volvió a vivir una noche mágica clásica de la competición copera y salió con ganas de hacer frente al que es el equipo líder de la competición de Primera RFEF. De hecho, los de Vivar Dorado supieron mantener las tablas e incluso ser superiores en buena parte de los 45 minutos llegando al área hasta en tres ocasiones. Oportunidades que vinieron por vía de Nico Sánchez y con Arribas atento desde la banda derecha.

Pese al tanto de Fran Sabina, uno de los mejores del Tenerife, en el minuto 42, el Alcalá no se rindió. Siguió creando oportunidades entre los tres palos de la portería de Gabriel de Vuyst, esperando a tener su oportunidad en la segunda mitad del encuentro.

La segunda parte: muy superior el Tenerife

No fue hasta el segundo tanto del equipo visitante, de Maikel Mesa (56'), que el conjunto rojillo comenzó a desinflarse. Con más espacios entre las líneas de defensa, el equipo de Álvaro Cervera supo aprovechar los espacios para hacer más daño en las tres cuartas partes del campo.

Pese al doble cambio de Vivar Dorado tras el segundo tanto (Izan por Arribas y Campuzano por David López), el Tenerife siguió dominando. Dani Fernández, protagonista en la segunda parte con una buena actuación por la banda derecha, arrebató las últimas esperanzas del Alcalá tras anotar el tercero en el minuto 69.

A falta de treinta minutos, y con la eliminatoria ya sentenciada, ambos equipos hicieron los cambios restantes con un ritmo de juego más pausado.

Los jugadores del Alcalá, al final del encuentro / María Saiz

Con la afición del Alcalá volcada, no dejó de animar a los rojillos hasta el final del encuentro. Un sueño copero que se acabó de la peor manera con un cuarto tanto del Tenerife convertido de penalti por Nacho Gil.

Una derrota dura, donde la efectividad en las dos áreas del Tenerife terminaron por decantar un partido donde el resultado final no fue justo con el juego ofrecido del Alcalá.