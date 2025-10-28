"Sold out" en las taquillas de El Val: 4.500 alcalaínos se dan cita en una noche histórica en el regreso del Alcalá a la Copa del Rey

La cuenta atrás ha llegado a su fin. La Copa del Rey vuelve a Alcalá de Henares trece temporadas después. Y lo hace por todo lo alto. Este martes 28 de octubre, el Estadio Municipal El Val acogerá la primera ronda del torneo (1/64) entre la RSD Alcalá y el CD Tenerife, en una cita que ha despertado una expectación sin precedentes: más de 4.300 entradas vendidas de un aforo total de 4.500, con las últimas disponibles en taquilla antes del inicio.

El ambiente en Alcalá es de auténtica fiesta. Familias enteras acudirán al estadio, los alrededores de El Val lucen banderas rojillas y las peñas preparan mosaicos. Manuel, uno de los aficionados que ha comprado su entrada en el último momento, lo resume con emoción: “Mi hijo juega al fútbol y hacía mucho tiempo que el Alcalá no jugaba la Copa. Es un partido que le hacía mucha ilusión y no quería perdérselo”.

Aficionados veteranos, como Felicidad, que lleva más de cuarenta años siguiendo al club, confían en vivir una noche especial: “Esta noche promete. He visto muchas temporadas del Alcalá, pero hacía mucho que no sentía esta ilusión”.

También habrá un componente familiar muy especial. La familia de Marco López, canterano que cumple su segundo año en el primer equipo, vivirá el encuentro con orgullo.

El Alcalá llega en un buen momento

El conjunto dirigido por Rafael Vivar Dorado llega en un gran estado de forma. En liga, ocupa la octava posición del Grupo 5 de Segunda Federación con 11 puntos (y un partido menos), a solo dos de los puestos de play-off de ascenso.

El pasado domingo, los rojillos derrotaron al Tenerife B (1-0), en un partido lleno de tensión que terminó con las expulsiones de su técnico y dos jugadores. A pesar de todo, el triunfo reforzó el espíritu de un vestuario que vive con ilusión este regreso al torneo del KO.

Será la primera vez que el Alcalá y el Tenerife se enfrenten en la Copa del Rey, aunque sí se midieron en seis ocasiones en liga, todas ellas en la tercera categoría nacional. Los blanquiazules ganaron la mitad de esos encuentros y solo cayeron una vez, un 2-1 en 1980, el único triunfo complutense hasta la fecha ante el cuadro canario.

Por su parte, el Tenerife perdió su último partido liguero 2-0 ante el Barakaldo y no gana desde el 4 de octubre (3-1 al Zamora). En sus dos últimas salidas, suma una derrota y un empate. Mientras que en la campaña pasada alcanzó los dieciseisavos de la competición copera tras caer ante el Osasuna.