"Sold out" en las taquillas de El Val: 4.500 alcalaínos se dan cita en una noche histórica en el regreso del Alcalá a la Copa del Rey
El Estadio Municipal El Val, con aforo para 4.500 personas, vivirá el regreso del club rojillo a la Copa del Rey trece temporadas después
La cuenta atrás ha llegado a su fin. La Copa del Rey vuelve a Alcalá de Henares trece temporadas después. Y lo hace por todo lo alto. Este martes 28 de octubre, el Estadio Municipal El Val acogerá la primera ronda del torneo (1/64) entre la RSD Alcalá y el CD Tenerife, en una cita que ha despertado una expectación sin precedentes: más de 4.300 entradas vendidas de un aforo total de 4.500, con las últimas disponibles en taquilla antes del inicio.
El ambiente en Alcalá es de auténtica fiesta. Familias enteras acudirán al estadio, los alrededores de El Val lucen banderas rojillas y las peñas preparan mosaicos. Manuel, uno de los aficionados que ha comprado su entrada en el último momento, lo resume con emoción: “Mi hijo juega al fútbol y hacía mucho tiempo que el Alcalá no jugaba la Copa. Es un partido que le hacía mucha ilusión y no quería perdérselo”.
Aficionados veteranos, como Felicidad, que lleva más de cuarenta años siguiendo al club, confían en vivir una noche especial: “Esta noche promete. He visto muchas temporadas del Alcalá, pero hacía mucho que no sentía esta ilusión”.
También habrá un componente familiar muy especial. La familia de Marco López, canterano que cumple su segundo año en el primer equipo, vivirá el encuentro con orgullo.
El Alcalá llega en un buen momento
El conjunto dirigido por Rafael Vivar Dorado llega en un gran estado de forma. En liga, ocupa la octava posición del Grupo 5 de Segunda Federación con 11 puntos (y un partido menos), a solo dos de los puestos de play-off de ascenso.
El pasado domingo, los rojillos derrotaron al Tenerife B (1-0), en un partido lleno de tensión que terminó con las expulsiones de su técnico y dos jugadores. A pesar de todo, el triunfo reforzó el espíritu de un vestuario que vive con ilusión este regreso al torneo del KO.
Será la primera vez que el Alcalá y el Tenerife se enfrenten en la Copa del Rey, aunque sí se midieron en seis ocasiones en liga, todas ellas en la tercera categoría nacional. Los blanquiazules ganaron la mitad de esos encuentros y solo cayeron una vez, un 2-1 en 1980, el único triunfo complutense hasta la fecha ante el cuadro canario.
Por su parte, el Tenerife perdió su último partido liguero 2-0 ante el Barakaldo y no gana desde el 4 de octubre (3-1 al Zamora). En sus dos últimas salidas, suma una derrota y un empate. Mientras que en la campaña pasada alcanzó los dieciseisavos de la competición copera tras caer ante el Osasuna.
- La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
- De incógnito en 'La Revuelta', el programa de Broncano que saca de quicio a 'El Hormiguero': 'Lo que pasa aquí se queda aquí
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- Descarrila un tren de Cercanías Madrid a la altura de San Fernando: seis heridos, dos trasladados al hospital
- Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre': Metro de Madrid pide 'hacer magia' para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental
- Los míticos gigantes y cabezudos son una de las tradiciones 'más ancestrales' de España: este es su origen y vínculo con Alcalá de Henares