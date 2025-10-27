Los últimos descarrilamientos que paralizaron los trenes de Cercanías Madrid

A primera hora de esta tarde (15:20 horas) saltaron todas las alarmas cuando un tren de Cercanías Madrid descarriló a la altura de San Fernando de Henares. Un hecho que ha supuesto la suspensión del servicio afectando a las líneas C2 (Guadalajara-Chamartín), C7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío) y C8 (Guadalajara-Villalba).

Y es que, pese a no ser un hecho frecuente, este accidente no ha sido el primero que sufre un tren de Cercanías Madrid. A finales de 2023, Cercanías Madrid sufrió varios incidentes a causa de este hecho. Uno de los más recordados, tuvo lugar en la estación de Atocha en plena operación salida del puente de la Constitución, el 5 de diciembre de 2023. El descarrilamiento de un tren de la línea Aeropuerto T4 - Villalba en Atocha cortó cinco líneas de Cercanías afectando también a trenes de largar distancia. El incidente, que no registró heridos graves, obligó a la evacuación de 180 viajeros que circulaban en el tren.

Tramo Atocha - Recoletos: Tres incidentes en apenas 13 días en 2023

Sin embargo, este fue el último de una lista amplia de descarrilamientos, hasta tres anteriores en apenas 12 días. Al ya mencionado del 5 de diciembre se sumó un primer incidente, del 26 de noviembre de 2023, varias rodaduras de un talgo se salieron de la vía provocando el descarrilamiento de un tren Intercity. Esto hizo que tanto Cercanías como otros servicios de Renfe se vieran afectados y prestasen servicio con demoras durante aquella jornada.

Y tan solo tres días después del sufrido en el puente de la Constitución, el 8 de diciembre, Cernías Renfe repitió una nueva incidencia entre las estaciones de Atocha y Recoletos a primera hora de la mañana. El tren realizaba el recorrido Aeropuerto - Príncipe Pío cuando tuvo lugar la salida de vía de un eje a la entrada de la estación de Atocha.

Debido a estos incidentes, la circulación de la red de Cercanías entre Atocha y Recoletos quedó suspendida durante dos días para realizar unas pruebas relacionadas con el comportamiento del material rodante de la vía. Tras estas actuaciones donde participaron alrededor de 60 trabajadores de Renfe y Adif, el 10 de diciembre se restableció la circulación por las dos vías entre Atocha y Recoletos, lo que devolvió el servicio habitual en las líneas de Cercanías, así como en los trenes de Media y Larga Distancia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente, declaró a través de un informe de Adif, que uno de los descarrilamientos se produjo debido a la rotura de una aguja, mientras que de los otros dos no declaró que hubiera una causa clara.

Una lista de incidentes que cerraron un "año negro" en esta cuestión. Ya que se sumaron al descarrilamiento que ocurrió el 3 de abril de 2023, cuando a primera hora de aquel domingo se salió de la vía un cercanías en la estación de Recoletos, sin dejar ningún herido. Aquel incidente provocó fuertes demoras durante todo el día en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10, llegando a interrumpirse el servicio entre Atocha y Nuevos Ministerios. En aquella ocasión y, a diferencia del último incidente donde descarriló el último vagón, en aquella ocasión se debió por la salida del segundo convoy.