Pepa, testigo del descarrilamiento del Cercanías en Madrid: "Nos entró pánico y solo pensaba en que el tren se parara"

A las 15:20 horas de este lunes, un tren de Cercanías Madrid ha descarrilado en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares, situada a poco más de 20 kilómetros de Alcalá de Henares. Según han informado fuentes de Renfe a este periódico, ha sido el último de los cinco vagones el que se ha salido de la vía por causas que ya se investigan. Una de las pasajeras de ese trayecto, ha contado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cómo se vivió este accidente dentro del tren.

Pepa Gutiérrez Irún ha cogido el tren que venía de Guadalajara en la estación de Alcalá de Henares. Ella se encontraba en el penúltimo vagón e iba junto con su pareja en los asientos más pegados a la puerta por la que se cambia de coche, así que lo ha sentido muy de cerca, a pesar de no estar en el que ha descarrilado.

Así han vivido los pasajeros el descarrilamiento del cercanías

Cuando el tren de cercanías que ha descarrilado llegaba a la estación de San Fernando de Henares, los pasajeros han empezado a escuchar "un ruido raro" que no sabían de donde procedía. Pepa Gutiérrez, testigo del momento, lo cuenta así a este periódico.

De repente, el tren ha empezado a moverse mucho y los pasajeros lo sentía como si estuviera "pasando sobre piedras" y ocurrió el descarrilamiento. "De repente, no veía el vagón del fondo, lo siguiente que he pensado es que se pare el tren por favor", comparte.

Se han vivido momentos de muchos nervios entre los usuarios del tren de Cercanías. Pepa explica que la chica que tenía al lado ha tenido "un momento de pánico" y se ha agarrado con fuerza a su pierna, teniendo que tranquilizarla.

El resto de pasajeros también se han empezado alterar, hasta el punto de intentar abrir a la fuerza la puerta del vagón, que permanecía cerrada. Uno lo ha conseguido, despertando el miedo del resto de personas: "Les hemos empezado a gritar que no salieran, era superpeligroso, no sabíamos si venía otro tren, lo que había pasado...", nos explica la testigo.

La policía ha tardado en llegar unos 15 minutos y han sido los propios agentes los que les han indicado que salieran del tren y fueran camino por las vías hasta la propia estación. La salida también ha sido un "poco aparatoso" porque para llegar a las vías había un desnivel de más de un metro, desde el tren.

Cuando han conseguido llegar la estación de San Fernando de Henares, se ha vivido un momento de confusión entre todos los afectados. Muchos de ellos no conocían esa parada ni la zona, no sabían sus alternativas.

La policía les ha pedido que se marcharan de la zona y el personal de Renfe tampoco les ha sabido indicar lo que podían hacer. En aquel momento, no estaban los autobuses lanzadera que se han han programado como alternativa para llegar a Madrid, cuando había pasado una hora del suceso.

En el caso de Pepa, ha tenido que coger un VTC junto a su pareja y otra chica para llegar a Madrid, que era su destino. La testigo no es usuaria habitual ni de la línea ni de Cercanías. Comparte que en la parada de Alcalá de Henares, han visto como el tren que iba camino de Guadalajara, el del otro sentido, ha estado 25 minutos parado y les ha hecho pensar que algo había pasado o no iba como debía.

Como confirma Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el balance final son seis los heridos de carácter leve, aunque dos mujeres, de 53 y 40 años, han sido trasladadas hasta el Hospital Hospital Universitario del Henares, en Coslada.