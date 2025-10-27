Así se celebra el día de Todos los Santos en Alcalá: cuando los buñuelos amenazan con desbancar a las torrijas

El Día de Todos los Santos es una festividad clave de la cultura en España. Se honra a los seres queridos que ya no están con nosotros. En Alcalá, se vive igual de intenso que en el resto de la geografía española.

Hay puntos claves que no pueden faltar en esta fecha: los postres, las flores y las visitas al cementerio. En este día llega una de las campañas más grandes para las pastelerías de nuestro país, con un pico de ventas muy notorio. Hay dos postres que arrasan: los huesos de Santo y los buñuelos.

En el caso de los segundos, se venden tanto, que amenazan con desbancar a las torrijas. Así lo confirma a La CRónica de Alcalá Carlos Valverde, de la Pastelería Salinas. Ya comparten la segunda posición entre los dulces más vendidos del año.

¿Qué es lo más buscado para los Santos en Alcalá?

A pesar de que a las personas que les gustan los huesos de Santo les apasiona este postre, no pueden competir en la actualidad con las ventas de los buñuelos. El día 31 de octubre y 1 de noviembre se podrán conseguir los más vendidos y clásicos: batata y cabello de ángel. El resto de días hay más opciones.

El primer clasificado es el roscón de Reyes. A pesar de que las torrijas y buñuelos son todo un éxito, nada compite con el roscón. Es el postre más demandado en la Pastelería Salinas.

Los huesos de Santo ya no pueden competir. Los buñuelos son el dulce favorito para el día antiguamente, los huesos de Santo eran los más buscados, ahora los más vendidos son los buñuelos. Los sabores preferidos son los de batata.

Los buñuelos son el segundo postre más vendido del año / Pastelería Salinas

Los buñuelos se compran también como regalo, en estas fechas. La tradición es llevarlos a casa después de llevar flores al cementerio. Cada vez son más las personas que optan para regalarlos a los familiares o seres queridos y así acompañarlos en esta fecha tan señalada. No solo el propio 1 de noviembre, también desde antes.

Si los quieres hacer en casa... llevan demasiado tiempo y son muy pringosos. El repostero Carlos Valverde explica que es un postre laborioso de hacer en casa. Necesitas mucho espacio, con ollas grandes. Si quieres diferentes sabores, hay que preparar cada relleno aparte.

Los crisantemos siguen siendo los reyes

Es la época, resisten mucho y no son caros. Los crisantemos son las flores más buscadas para honrar a nuestros seres queridos. Además de que el otoño es su temporada, son bonitos y muy resistentes, para dejarlos al exterior. Y la tradición japonesa considera que esta flor representar al sol y transmiten esa misma luz.

Crisantemos. / ShutterStock

Es el tercer día de más venta de flores en el año. Día de la Madre es el día que más flores se venden en el año, con mucha diferencia, tanto hijos como parejas tienen claro que es el mejor regalo. Día de los Enamorados. A pesar de ser una tradición americana, ha crecido su popularidad y cada vez son más las personas que quieren tener un detalle.

Lo que más se vende son los centros, da igual de qué flores. Para llevar al cementerio es el producto más vendido, cada persona elige en función de sus preferencias y los gustos. Para ramos, las más vendidas son crisantemos, rosas o claveles, opciones sencillas, pero muy bonitas.

Madrid es la comunidad más dinero gasta en flores para sus difuntos (25% del total de España). El presupuesto que se destina en España para esta fiesta va desde los 40 hasta los 70 euros. No en todas las comunidades se celebra igual y la Comunidad de Madrid es la que más gasta en flores, seguida de Cataluña, Andalucía y Galicia, en ese orden.

El Día de Todos los Santos se llenan de familias y de flores

La gente mayor cuida más las tumbas. Son los más habituales en este lugar. Se preocupan mucho porque las flores estén en buen estado y el entorno limpio. Otras personas prefieren que tenga un aspecto sencillo, sin flores, pero igual de cuidado.

Ha bajado un poco desde la pandemia. Cada vez son más las personas que prefieren ir los días de antes, evitando aglomeraciones o contagiarse por la pena de otros familiares. Es un momento íntimo y cada persona escoge cómo vivirlo.

Cada año hay más variedad de colores. A pesar de lo que muchas personas creen, no se respira un ambiente triste en los cementerios. Cada vez hay más color en los centros que se llevan y pesa más los recuerdos felices.