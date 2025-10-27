3.200 entradas vendidas para el Alcalá - Tenerife de Copa del Rey y la plantilla ilusiona a la afición: "Queremos avanzar de ronda"

El Alcalá está a un gran nivel. Y quiere continuar con este estado el martes, día en el que se enfrentará al Tenerife a las 20:30 en la primera ronda de Copa del Rey (1/64).

El pasado domingo visitó El Val el Tenerife B, que llegó como líder del grupo 5 de Segunda Federación al encuentro. El conjunto de Vivar Dorado logró batirles con un 1-0 al que no le faltó de nada: acabaron expulsados el propio Vivar Dorado y dos jugadores (Javi Hernández y Chete), terminando el partido con nueve jugadores en el terreno de juego. Con ello, el club rojillo se coloca en la octava posición con 11 puntos (y un partido menos), a solo dos de los Play-offs de ascenso.

3.200 entradas vendidas para el Alcalá - Tenerife de Copa del Rey

Este equipo promete y mucho, y quiere más. El martes se enfrenta al Tenerife en Copa del Rey, lo que significa su vuelta a competición copera después de 13 temporadas (en la 11/12, cuando se enfrentó al Cádiz en el antiguo Carranza, y perdió 3-1). Más si cabe lleva sin disputar un encuentro de esta competición en El Val, desde agosto de 2009, cuando perdió 0-1 frente al Real Oviedo.

Ahora, tantos años después, la afición y ciudad rebosan ilusión y, como nos afirman desde el club, ya hay vendidas unas 3.200 entradas. Se espera una cifra récord en lo que va de temporada. El aforo del estadio es de 4.500 localidades y, por poner en contexto, en el partido liguero frente al Quintanar del Rey se registró una entrada de 1.400 personas.

Desde el club confían en superar las 3.500 entradas en este lunes, que es el último día para adquirir las entradas con precio de venta anticipada (hasta las 15, y por la tarde 16 a 20 horas). Aunque en el día de partido también se podrá comprar, pero a un precio superior.

Durante los últimos días, las colas han sido habituales en El Val para adquirir entradas frente al Tenerife / RSD Alcalá

La gran proeza del club en Copa del Rey, como ya nos recordó su socio número 1 Manuel Expósito, fue ganar en Alcalá de Henares al Real Betis 1-0 (aunque en la vuelta fue derrotado 4-2 con un hat-trick de Julio Cardeñosa), y ahora se confía en hacer lo mismo frente al conjunto tinerfeño, que es el actual líder del grupo 1 de Primera Federación.

Los resultados del Alcalá en Copa del Rey Ha participado en 15 temporadas

45 partidos jugados: 15 ganados, 7 empatados y 23 perdidos

Tito y David Castejón ilusionan a la afición: "Podemos eliminarles"

El exjugador del Rayo Vallecano y director deportivo, Tito, admite ilusionado que "claro que confiamos en eliminar al Tenerife. Sabemos que es complicado, pero hay que soñar".

David Castejón, de 22 años, llegó en el pasado verano al Alcalá y se ha hecho muy rápido con la titularidad en el once. Procedente del filial del Albacete, nos explica que "me he integrado muy bien en la plantilla. Tuve más ofertas pero yo soy de Madrid y quería volver a casa. Estamos muy satisfechos con el inicio de temporada, estamos completando muy buenos partidos".

En el vestuario hay muchas ganas de jugar este partido David Castejón — Jugador del Alcalá

Con respecto al ilusionante duelo copero admite que "hay ilusión en la plantilla. Para muchos es nuestra primera vez jugando esta competición y vamos a ponerles las cosas complicadas. Tenemos que estar juntos y concentrados durante todo el partido. Tiene que haber mensajes positivos y ser conscientes de que vamos a sufrir".