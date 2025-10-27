INVERSIÓN
Alcalá invertirá 500.000 euros en ampliar el alumbrado LED para mejorar la seguridad y eficiencia energética
Esta actuación, incluida dentro del Plan "Alcalá Mejora Sus Barrios", se llevará a cabo en 2026 y tendrá una duración de seis meses desde la entrada en vigor del contrato
Daniel Romera
La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha aprobado el expediente para la contratación para la ampliación e implementación de luminarias de tecnología led en el alumbrado led que llevará a cabo la Concejalía de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales.
Este plan, en el que se van a invertir 500.000 euros, se llevará a cabo en 2026 y tendrá una duración de seis meses desde la entrada en vigor del contrato.
Esta inversión se suma a otras actuaciones que se han venido realizando en los últimos meses, dentro del llamado Plan "Alcalá Mejora Sus Barrios".
En los últimos meses ya se han destinado más de 100.000 euros en diversas ubicaciones de la ciudad. Una de estas reformas fue el refuerzo del alumbrado existente en la calle José María Pereda, en la que se han ampliado 70 luminarias y se han instalado 14 proyectores para pasos de peatones de esta calle, desde la altura de la Plaza de José de Espronceda hasta la Plaza de la Paz, en el cruce con la Avenida Miguel de Unamuno.
El concejal del área, Antonio Saldaña, ha explicado que con este plan se pretende seguir renovando el alumbrado de la ciudad pasándolo a led, al ser algo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y con una mayor luminosidad. "Por otro lado, llevaremos a cabo obras para la mejora y el refuerzo del alumbrado en aquellas zonas que se ha detectado que hoy en día carecen de él, respondiendo a las demandas de la ciudadanía" añadió el concejal.
Calles afectadas
Entre las zonas de Alcalá que se van a ver impulsadas por esta mejora se encuentra la Avenida del Val, el Parque de Sementales, el aparcamiento disuasorio ubicado junto a Roca, la plaza de Reina María Cristina, junto a la Plaza de la Paloma, o el perímetro del acuartelamiento Primo de Rivera.
Saldaña ha explicado que todas estas intervenciones buscan mejorar la visibilidad y seguridad en Alcalá "dentro de nuestro plan para mejorar los barrios de nuestra ciudad".
Además, el concejal aprovechó la ocasión para señalar que las obras no se van a frenar aquí. "Vamos a continuar impulsando actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando el mantenimiento de las infraestructuras y la modernización de los espacios públicos", afirmó Saldaña.
Para finalizar su discurso, volvió a incidir en esta misma idea. "Seguimos mejorando Alcalá y sus barrios", concluyó el concejal.
Aprobación de anteriores proyectos
El Plan "Alcalá Mejora Sus Barrios" lleva realizándose durante todo el año, buscando incorporar a los barrios nuevas infraestructuras, reforzar la movilidad sostenible y renovar los entornos urbanos, entre otros.
Por ejemplo, en verano se aprobó la renovación integral de la Avenida de Guadalajara, que es uno de los principales ejes de conexión entre el barrio Juan de Austria y el Casco Histórico. Se estimó que esa reforma tendrá un coste de más de 1,7 millones de euros y que los trabajos para realizarla tendrán una duración de 18 meses.
Este gran proyecto acoge la ampliación de aceras, la incorporación de nuevas zonas verdes y espacios estanciales, la mejora del arbolado y del firme, incluyendo la reorganización del tráfico.
Otros ejemplos de planes que se han aprobado a lo largo del año pueden ser el Plan de Seguridad y Salud, que se realizará en la zona Nueva Alcalá-Tabla Pintora, o el proyecto del entorno urbano en Lope de Vega, que contará con una inversión de casi 400.000 euros. Todos estos planes responde a demandas vecinales y pretenden mejorar la ciudad por y para sus ciudadanos.
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Bajada del IBI y cambio en la tasa de basuras: así determina tu casa cuánto tendrás que pagar
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- El Retiro se convierte en un museo al aire libre con más de 30 coches históricos anteriores a 1930
- Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?