Alcalá invertirá 500.000 euros en ampliar el alumbrado LED para mejorar la seguridad y eficiencia energética

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Henares ha aprobado el expediente para la contratación para la ampliación e implementación de luminarias de tecnología led en el alumbrado led que llevará a cabo la Concejalía de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales.

Este plan, en el que se van a invertir 500.000 euros, se llevará a cabo en 2026 y tendrá una duración de seis meses desde la entrada en vigor del contrato.

Esta inversión se suma a otras actuaciones que se han venido realizando en los últimos meses, dentro del llamado Plan "Alcalá Mejora Sus Barrios".

En los últimos meses ya se han destinado más de 100.000 euros en diversas ubicaciones de la ciudad. Una de estas reformas fue el refuerzo del alumbrado existente en la calle José María Pereda, en la que se han ampliado 70 luminarias y se han instalado 14 proyectores para pasos de peatones de esta calle, desde la altura de la Plaza de José de Espronceda hasta la Plaza de la Paz, en el cruce con la Avenida Miguel de Unamuno.

obras barrios alcala / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El concejal del área, Antonio Saldaña, ha explicado que con este plan se pretende seguir renovando el alumbrado de la ciudad pasándolo a led, al ser algo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y con una mayor luminosidad. "Por otro lado, llevaremos a cabo obras para la mejora y el refuerzo del alumbrado en aquellas zonas que se ha detectado que hoy en día carecen de él, respondiendo a las demandas de la ciudadanía" añadió el concejal.

Calles afectadas

Entre las zonas de Alcalá que se van a ver impulsadas por esta mejora se encuentra la Avenida del Val, el Parque de Sementales, el aparcamiento disuasorio ubicado junto a Roca, la plaza de Reina María Cristina, junto a la Plaza de la Paloma, o el perímetro del acuartelamiento Primo de Rivera.

Saldaña ha explicado que todas estas intervenciones buscan mejorar la visibilidad y seguridad en Alcalá "dentro de nuestro plan para mejorar los barrios de nuestra ciudad".

Además, el concejal aprovechó la ocasión para señalar que las obras no se van a frenar aquí. "Vamos a continuar impulsando actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando el mantenimiento de las infraestructuras y la modernización de los espacios públicos", afirmó Saldaña.

Para finalizar su discurso, volvió a incidir en esta misma idea. "Seguimos mejorando Alcalá y sus barrios", concluyó el concejal.

Aprobación de anteriores proyectos

El Plan "Alcalá Mejora Sus Barrios" lleva realizándose durante todo el año, buscando incorporar a los barrios nuevas infraestructuras, reforzar la movilidad sostenible y renovar los entornos urbanos, entre otros.

Por ejemplo, en verano se aprobó la renovación integral de la Avenida de Guadalajara, que es uno de los principales ejes de conexión entre el barrio Juan de Austria y el Casco Histórico. Se estimó que esa reforma tendrá un coste de más de 1,7 millones de euros y que los trabajos para realizarla tendrán una duración de 18 meses.

Así avanzan las obras de Nueva Alcalá y Tabla Pintora en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Este gran proyecto acoge la ampliación de aceras, la incorporación de nuevas zonas verdes y espacios estanciales, la mejora del arbolado y del firme, incluyendo la reorganización del tráfico.

Otros ejemplos de planes que se han aprobado a lo largo del año pueden ser el Plan de Seguridad y Salud, que se realizará en la zona Nueva Alcalá-Tabla Pintora, o el proyecto del entorno urbano en Lope de Vega, que contará con una inversión de casi 400.000 euros. Todos estos planes responde a demandas vecinales y pretenden mejorar la ciudad por y para sus ciudadanos.