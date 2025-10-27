Alcalá organizará el IV Congreso Nacional de Semana Santa del Grupo de Ciudades Patrimonio de España

"Alcalá de Henares será la sede del IV Congreso Nacional de Semana Santa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que celebraremos del 23 al 25 de octubre de 2026". Así ha anunciado hoy Isabel Ruiz Maldonado, la teniente alcaldesa de Alcalá, la gran noticia. Junto al concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, han sido los encargados de participar este fin de semana en la III edición del Congreso, celebrada en Ibiza.

Alcalá ha recogido el testigo de la ciudad balear y será la encargada de celebrar este congreso el año que viene. "Es un orgullo recoger el testigo de Ibiza y seguir mostrando, junto a las demás ciudades patrimonio la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones", ha comentado al respecto la teniente alcaldesa. Además, tras este congreso en Ibiza, el presidente de la Junta de Cofradías Penitenciales, Gregorio Manzanares, ha asumido la presidencia de la Asociación Española de la Semana Santa en Ciudades Patrimonio Mundial.

Congreso Nacional de Semana Santa del Grupo de Ciudades Patrimonio de España / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Para finalizar su discurso, Ruiz Maldonado ha afirmado que: "respaldaremos a la Junta de Cofradías y a todas las Hermandades y Cofradías de Alcalá de Henares, para que junto al Obispado, la celebración de este congreso sea un éxito para ellas y para la ciudad, destacando el trabajo que hacen durante todo el año y no solo en Semana Santa".

Objetivo del Congreso

Estos congresos, de los que ya llevamos tres ediciones, tienen una finalidad clara. El objetivo es mostrar la riqueza y diversidad de las procesiones de Semana Santa de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y poner en valor las mismas. La primera edición del congreso se realizó en Úbeda, Jaén. La segunda edición tuvo lugar en Mérida, Badajoz. Y como ya se ha comentado, la tercera edición, realizada este año, ha tenido lugar en Ibiza.

Alcalá celebrará un año más el honor de ser ciudad patrimonio de la humanidad / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Con esta designación, Alcalá de Henares no solo refuerza su papel dentro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, sino que también impulsa su proyección cultural y turística. El congreso servirá como escaparate para mostrar el valor artístico de sus pasos, el fervor popular y la singularidad de sus procesiones, reconocida por su cuidada estética y su profundo arraigo histórico.

Las ciudades Patrimonio de la Humanidad en España

El Congreso Nacional de Semana Santa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España comenzó en el año 2023 en Úbeda. En teoría, la cuenta debería ser sencilla. La última edición, tras recorrer las 15 ciudades patrimonio de la humanidad en España, tendría lugar en el año 2037. Estas ciudades tienen que abordar una serie de obligaciones por las que se mantienen como ciudades patrimonio de la humanidad.

Escapada a Jaén, Úbeda y Baeza / iStock /

Algunas de estas podrían ser el mantenimiento de los cascos históricos; la protección medioambiental; la restauración y rentabilización de gran cantidad de patrimonio edificado de carácter monumental; y todos aquellos problemas que produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual. Las ciudades han sido escogidas a lo largo de los años, resultando en estas 15: