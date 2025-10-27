Alba García Falagán y su objetivo de ser un referente de normalidad: "No soy una pobrecita ni una superheroína, solo una chica con su bastón"

"Ni una pobrecita ni una superheroína, solamente soy una chica con bastón". Así de clara y concisa se define Alba García Falagán a La Crónica de Alcalá de Henares. A sus 23 años la atleta se convirtió hace apenas unas semanas en la campeona del mundo de salto de longitud en el Mundial de Atletismo Paralímpico celebrado en Nueva Delhi. Un hito que confirma, una vez más, que el deporte paralímpico sigue creciendo a nivel nacional.

Sin embargo, la historia de Alba, como la de otros atletas exitosos no se queda en sus méritos dentro de la pista. La alcalaína va mucho más allá y, de esta exposición mediática que obtiene a través de sus éxitos deportivos, es que quiere mostrar al mundo que su vida, como la de cualquier otro invidente o persona es normal: que la discapacidad no define a una persona.

Cuando apenas tenía cuatro meses le diagnosticaron Amaurosis Congénita de Leber (ACL), una enfermedad hereditaria y degenerativa de la retina que causa una discapacidad visual grave. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la ceguera o la baja visión. De hecho, la deportista ya sufrió en el último ciclo olímpico las consecuencias de la ACL, cambiando que cambiar de categoría en las pruebas de atletismo a T11. Un cambio que supuso un esfuerzo extra pero tuvo una gran recompensa: la medalla de bronce en salto de longitud en los Juegos de París 2024.

La misma Alba se describe como una "mente inquieta", a quien le encanta estar descubriendo cosas nuevas todo el rato. De hecho, la deportista se graduó el año pasado de Fisioterapia por la Universidad de Alcalá (UAH) y en estos momentos está estudiando el grado de Psicología en la UNED. "Para mí era importante no hacer una única cosa porque si no... necesito mantener la mente de alguna manera ocupada", explica.

Los Juegos de París fueron un punto de inflexión para la deportista: "Si me iba bien en la competición seguiría con mi carrera deportiva y buscaba otra cosa que me permitiera compatibilizar el deporte. Y si no iba bien, me pondría a buscar un trabajo de fisioterapeuta. Afortunadamente, fue bien y decidí empezar otra carrera", continúa.

Las redes sociales, su portal para "naturalizar"

En sus redes sociales comparte su rutina para romper estigmas: "La sociedad no está preparada para las personas con discapacidad. No por nada más que por el desconocimiento", asegura. Con miles de seguidores, recibe mensajes de madres que le agradecen por mostrar que la independencia es posible. "Me dicen que les tranquiliza ver mis vídeos porque piensan que su hijo también podrá ser feliz... Yo me considero una persona superafortunada, entonces no veo por qué su hijo no iba a ser feliz".

A través de sus perfiles en Instragram y TikTok, Alba enseña el día a día de una persona ciega. Además de sus pequeños "trucos" para enseñar al mundo cómo su discapacidad no le impide hacer nada. Desde a cómo usa el ordenador, cómo se orienta en una piscina hasta cómo sabe si le gusta un chico.

Vecina de Espartales Norte, Alba reconoce estar encanta en Alcalá de Henares. "Tiene una gastronomía maravillosa, el centro de la ciudad es precioso, con los soportales, el ambiente... Lo único que le falta es tener metro", confiesa entre risas.

Y es que, quizás en esa sencillez esté el mérito de Alba que, enfocada en su carrera deportiva, también tiene otro objetivo en mente: "Me gustaría poder ser un referente de normalidad, de mostrar a la gente que por tener una discapacidad no pasa nada".