Los míticos gigantes y cabezudos son una de las tradiciones "más ancestrales" de España: este es su origen y vínculo con Alcalá de Henares

Son de grandes dimensiones —con hasta 4 metros de altura y un peso de 40 kilos— y los vemos con frecuencia por las calles de Alcalá de Henares (y de todo el país). Nos referimos a los gigantes y cabezudos y, aunque muchos no lo sepan, es de las tradiciones más antiguas de España, y Alcalá fue de las primeras ciudades del país en incorporar estas grandes figuras a sus fiestas.

Los primeros documentos que hablan de la presencia de los gigantes en Alcalá datan del año 1525, y justo en este 2025 se cumple el 500 aniversario. 6.000 meses que llevan acompañando y alegrando más si cabe la cantidad de fiestas que tiene la ciudad complutense. Por ello, Vicente Sánchez, cronista de la ciudad, ha publicado el libro Alcalá de Henares, 500 años de gigantes, que se puede encontrar en las librerías. En él expone toda la historia y evolución que han sufrido durante estos cinco siglos.

La historia de los gigantes de Alcalá de Henares, tercera ciudad de España en incorporarlos a sus fiestas

Y nos ha contado con pelos y señales su pasado, presente, y hasta futuro. Alcalá fue, después de Toledo y Sevilla, la tercera ciudad en incorporar los gigantes, en 1525. Hay documentos que demuestran que en ese año los gigantes desfilaron en la procesión del Corpus Christi y en la entrada en la ciudad del arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca.

¿Por qué estas tres ciudades fueron las primeras en utilizar a los gigantes en sus fiestas? "Porque formaban parte de la corona de Castilla con el rey Fernando. Surge en estas zonas y posteriormente se expande a Aragón, Cataluña... e incluso las islas", explica el experto. Es más, por expandirse se expandió también al extranjero, llegando a otros continentes como América e incluso Filipinas.

Dos imágenes diferentes de los gigantes de Alcalá: a la izquierda del año 1918 y a la derecha de 1945 / CEDIDA

¿Cómo y por qué nacieron los gigantes y cabezudos? "La Iglesia decidió incorporarlos a la procesión del Corpus Christi, eran una parte más", explica. Y los propios gigantes representaban a la Iglesia, ya que desfilaban un rey, una reina y simulaban a los continentes y razas de todo el mundo. Con ello, con estos desfiles se plasmaba "el reconocimiento de Jesucristo y la Iglesia en todo el mundo. La Iglesia estaba unida por todas las partes del planeta. Esa es la imagen que se quería dar", afirma Vicente.

En 1651 se encargaron nuevos gigantes en Alcalá de Henares, ya que los materiales no eran muy buenos y "se desgastaban muy rápido", pero Carlos III los prohibió en 1780 por pensar que "no tenían nada que ver con la religión". En aquella época, "llegaron los ilustrados con nuevas ideas, y la procesión del Corpus Christi quedó exclusivamente ligada al carácter religioso. Estuvimos muchos años sin gigantes", reconoce Sánchez.

Y fueron 122 años los que Alcalá de Henares estuvo sin gigantes, hasta que en 1902 se volvieron a reactivar. Esta primera comparsa estuvo formada por tres personajes que representaban a Don Quijote, su escudero Sancho Panza y el 'Negro con Moño' (conocido también como 'Negrazo'). Contó con una gran aceptación, cosechando un rotundo éxito y asentándose como un acto imprescindible en los actos festivos de la ciudad. Aunque desde 1935 hasta 1939, la república prohibió de nuevo los gigantes de personajes históricos, y retiraron "a Don Quijote y Sancho Panza", nos explica el cronista de la ciudad.

Gigantes en 1969 / CEDIDA

Desde 1939, esta tradición no ha cesado y hoy la ciudad alcalaína puede presumir de tener la Comparsa Cervantina, que es reclamada por toda España para recorrer sus calles en las fiestas (estuvieron en las recientes Fiestas del Pilar de Zaragoza). Estos gigantes se compraron en 1974 y representan a Don Quijote, Sancho Panza, el Bachiller Carrasco, Cervantes, Dulcinea y los duques (se puede apreciar en la imagen inferior).

Algunos de los gigantes de la Comparsa Cervantina: en la iamgen se puede apreciar a Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza, entre otros / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

A día de hoy, en Alcalá hay unos 20 gigantes, pero suelen salir alrededor de 12, y suelen hacerlo en las Ferias y Fiestas de agosto, fiestas de los Santos Niños, Virgen del Val e incluso en algunas celebraciones de los distritos.

Hay que dejar claro que los gigantes no son únicamente una cosa de niños, sino una de las tradiciones festivas más antiguas de España Vicente Sánchez — Cronista de Alcalá de Henares

¿De qué están hechos los gigantes?

Actualmente no hay ningún constructor de gigantes en Alcalá, aunque sí lo hubo "en los años 60 y se llamaba Miguel". Ahora, estos se encargan sobre todo a empresas falleras valencianas.

Originalmente, las cabezas estaban hechas de cartón fallero, con capas de papel hasta lograr que tuvieran la suficiente consistencia, pero este material "no era del todo bueno y se desgastaba muy rápido y hoy se hacen con fibra de vidrio, que es más resistente y es más fácil de reparar". Lo que es la estructura, antes se hacía con madera, pero ahora son de aluminio y el cuerpo se hace con porespán.

Para lanzar este libro se lleva preparando más de 40 años Vicente Sánchez lo sabe todo de Alcalá de Henares y, por supuesto, también de los gigantes, "la mayor tradición alcalaína junto con los toros que todavía hoy siga existiendo", afirma. Y no lo sabe todo de esta fiesta de la noche a la mañana; se lleva documentando desde los años 80. "Mi primer libro sobre los gigantes fue en el año 2002, coincidiendo con el centenario de la comparsa de ferias, y el de ahora, Alcalá de Henares, 500 años de gigantes, es mucho más amplio, abarca toda la historia", matiza. "He estado en congresos internacionales, he estudiado archivos de muchos lugares del mundo y hasta he tenido que traducir textos en flamengo, pero ha merecido la pena. Es una de nuestras fiestas más ancestrales y hay que preservarla y difundirla", concluye.

Y un gigantero (así se llama a los que van dentro de los gigantes) como Francisco Javier Flores nos explica que "lo más complicado es mantener el equilibrio pero en 2-3 días se logra". Y lo que más le gusta de esta tradición alcalaína, a la que lleva ligado 28 años, es "que siempre sacas una sonrisa".