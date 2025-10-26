Las historias más impactantes de los bomberos de Alcalá: el 50 aniversario del parque con más intervenciones de la región
Los bomberos de Alcalá son de los mejor valorados en la Comunidad de Madrid y así se comprueba en su 50 aniversario
Los bomberos de Alcalá cumplen 50 años. Aurelio Ambite, quien estuvo en el parque durante 33 años, es el encargado de coordinar los actos de este aniversario tan especial. Junto a la CRónica de Alcalá, ha repasado los momentos más impactantes de este medio siglo.
Una historia que también se recoge en la exposición "Cuando suena la sirena". Llegan a sus bodas de oro convertidos en el parque de bomberos de la región que más intervenciones hacen al año. También son de los mejor valorados, por los compañeros y los vecinos.
Así llegan los bomberos de Alcalá a su 50 aniversario
Es habitual que los bomberos tengan que cambiar de parque, trasladarse o cubrir huecos, momentos en los que reconocen su labor: "Nos dicen: madre mía, aquí en Alcalá cómo trabajáis, qué de salidas tenéis", recuerda Aurelio.
Para Aurelio, lo importante es seguir en su línea de progresión. Destaca que tienen un cuerpo de jóvenes con mucha iniciativa y veteranos que aportan experiencia, espera que se mantenga la misma dinámica. "Para los próximos 50 años, mantener las ganas y el compromiso, así seguiremos a la vanguardia de los cuerpos", compartió.
Son 1.600 las intervenciones que realizan los bomberos de Alcalá al año, con 82 profesionales en el equipo, 16 vehículos para la asistencia en intervenciones y ateniendo a 17 municipios de la zona.
Para lo que más les llaman es con los incendios y de varios tipos, no solo los que nos imaginamos en bosques durante el verano. A lo que más tiene que acudir es a fuegos en casa, industriales de fábrica y accidentes de tráfico.
En Alcalá, no hay que pagar si llamas a los bomberos. Antes, sí pagabas en función de los vehículos y las personas que se desplazaban. Ahora, en la Comunidad de Madrid hay un convenio con las aseguradoras, aportan una prima para bomberos.
Las tres historias más impactantes en 50 años de trabajo
Desde que llegó al parque, Aurelio ha visto y ha escuchado muchas historias emocionantes. A pesar de que hay una gran mayoría que le ha llamado la atención, las que más recuerda son:
- El incendio en la cárcel por el que nacieron en 1974. En el antiguo Colegio de Santo Tomás, hubo un incendio en los Talleres Penitenciarios en el que fallecieron 12 reclusos y el maestro d carpintería. Fue a las 8 de la mañana, pero el Cuerpo de Bomberos de Madrid acabó con él por la tarde, trasladándose desde Manuel Becerra. Un año después, nace el Servicio Contra Incendios de Alcalá .
- El rescate de la niña muerta en el río, en 1978. Se desplazaron por el aviso del cadáver de una joven ahogada en el río, una situación que nunca es agradable. Cuando llegaron al lugar, tomar todas las precauciones y el cuidado de siempre. El profesional encargado de su rescate reconoció que era la hija de uno de sus compañeros. Fue un momento extremadamente doloroso para el parque.
- El coche que quedó colgando. Un señor reconoció que se despistó conduciendo, se salió de la carretera, por la que sube a Zulema. El coche quedó al borde del barranco, faltaba nada par caer. Consiguieron salvarlo y el hombre reaccionó muy emocionado y agradecido con ellos.
