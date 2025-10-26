Las historias más impactantes de los bomberos de Alcalá: el 50 aniversario del parque con más intervenciones de la región

Los bomberos de Alcalá cumplen 50 años. Aurelio Ambite, quien estuvo en el parque durante 33 años, es el encargado de coordinar los actos de este aniversario tan especial. Junto a la CRónica de Alcalá, ha repasado los momentos más impactantes de este medio siglo.

Una historia que también se recoge en la exposición "Cuando suena la sirena". Llegan a sus bodas de oro convertidos en el parque de bomberos de la región que más intervenciones hacen al año. También son de los mejor valorados, por los compañeros y los vecinos.

Así llegan los bomberos de Alcalá a su 50 aniversario

Es habitual que los bomberos tengan que cambiar de parque, trasladarse o cubrir huecos, momentos en los que reconocen su labor: "Nos dicen: madre mía, aquí en Alcalá cómo trabajáis, qué de salidas tenéis", recuerda Aurelio.

Los bomberos de Alcalá son los que más intervenciones hacen al año / Comunidad de Madrid

Para Aurelio, lo importante es seguir en su línea de progresión. Destaca que tienen un cuerpo de jóvenes con mucha iniciativa y veteranos que aportan experiencia, espera que se mantenga la misma dinámica. "Para los próximos 50 años, mantener las ganas y el compromiso, así seguiremos a la vanguardia de los cuerpos", compartió.

Son 1.600 las intervenciones que realizan los bomberos de Alcalá al año, con 82 profesionales en el equipo, 16 vehículos para la asistencia en intervenciones y ateniendo a 17 municipios de la zona.

Para lo que más les llaman es con los incendios y de varios tipos, no solo los que nos imaginamos en bosques durante el verano. A lo que más tiene que acudir es a fuegos en casa, industriales de fábrica y accidentes de tráfico.

Los bomberos de Alcalá cumple 50 años siendo uno de los parques mejor valorados en la región / Comunidad de Madrid

En Alcalá, no hay que pagar si llamas a los bomberos. Antes, sí pagabas en función de los vehículos y las personas que se desplazaban. Ahora, en la Comunidad de Madrid hay un convenio con las aseguradoras, aportan una prima para bomberos.

Las tres historias más impactantes en 50 años de trabajo

Desde que llegó al parque, Aurelio ha visto y ha escuchado muchas historias emocionantes. A pesar de que hay una gran mayoría que le ha llamado la atención, las que más recuerda son: