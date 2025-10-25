Dengue, malaria o chikunguña: así se vigilan desde Alcalá de Henares las enfermedades emergentes

Las infecciones, causadas por virus como fiebre de hemorrágica de Crimea-Congo o virus del Nilo Occidental, están aumentando por factores como los viajes internacionales, el comercio global y el cambio climático. El Servicio de Microbiología del Hospital Príncipe de Asturias lleva muchos años trabajando en el control de estas y otras enfermedades infecciosas en Alcalá de Henares.

Su principal misión es "determinar de la forma más certera y rápida posible las causas de las infecciones para optimizar el tratamiento antimicrobiano", explica a este periódico el doctor Juan Cuadros, jefe del Servicio y profesor titular de la Universidad de Alcalá.

"Somos el primer escalón diagnóstico para los pacientes que acuden a nuestro hospital, ya que atendemos a numerosos viajeros e inmigrantes procedentes de países tropicales y subtropicales con síndromes febriles, gastroenteritis y otras enfermedades infecciosas importadas", resalta el especialista. Ante una sospecha clínica, se realizan de urgencia pruebas específicas rápidas para el diagnóstico de las infecciones más habituales en viajeros. De ahí que el Servicio de Microbiología trabaja de forma continua todo el día ya que es fundamental para el tratamiento de los pacientes disponer con rapidez de estas pruebas.

Cómo se diagnostican las enfermedades infecciosas

Depende del tipo de microorganismo que se quiere estudiar. La microscopía es útil para la malaria o leishmaniasis, porque estas infecciones son causadas por parásitos de un tamaño suficiente como para detectarlos con un microscopio óptico normal y en una muestra fácil de obtener como la sangre. En cambio, para detectar el virus del dengue o el Chikunguña tenemos que utilizar test rápidos o PCR (como los que se utilizaron con la COVID-19), ya que los virus son tan pequeños que no se ven al microscopio.

Para el diagnóstico de otras parasitosis como la enfermedad de Chagas, una enfermedad endémica en América, en la que el parásito está oculto en los tejidos musculares, hay que utilizar pruebas indirectas como la serología (detección de anticuerpos específicos frente al parásito), Este laboratorio dispone de la formación, tecnología y equipamientos para realizar todas estas pruebas.

La movilidad y los flujos migratorios, detrás de los casos

Son los causantes de la aparición o aumento de frecuencia de estas enfermedades. Por ejemplo, la malaria fue un gran problema de salud en España hasta que se consiguió erradicar en los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, tras algunos años en que no se veía ningún caso, comenzaron a detectarse casos importados, sobre todo en misioneros y cooperantes al principio y luego en turistas e inmigrantes procedentes de áreas tropicales que comenzaron a llegar a nuestro país en la década de los 70-80.

Desde que se fundó el Servicio han atendido a más de 600 pacientes con malaria Y en la actualidad, se sigue detectando 20-30 casos por año. También se diagnostica dengue y Chikunguña. Además, "detectamos con cierta frecuencia otras infecciones parasitarias graves como la esquistosomiasis en pacientes procedentes del África subsahariana". En España, incluida la Comunidad de Madrid, existen otras enfermedades consideradas tropicales como la leishmaniasis. El HUPA es referente en Microbiología El Hospital Príncipe de Asturias es "referente nacional desde hace años en este campo", señala el doctor Juan Cuadros. Este servicio también se coordina con otros del centro hospitalario "mediante la organización de actividades docentes, sesiones hospitalarias y la elaboración de documentos de consenso para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes". Por eso se celebró aquí el Congreso de Medicina Tropical y salud internacional El 16 y 17 de octubre se celebró en la ciudad la XIII Reunión de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI). Organizado por los Servicios de Microbiología Clínica y Medicina Interna del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, este evento reunió a expertos nacionales e internacionales para abordar temas clave en el ámbito de la medicina tropical y la salud internacional.

Trabajan todos los días del año

Los facultativos y técnicos de laboratorio de Microbiología —40 personas trabajan en este servicio del hospital— ofrecen un servicio permanente de 24/7 días a la semana y "hacen un excelente trabajo en la detección de los virus, bacterias, hongos y parásitos que causan enfermedades en nuestra población".

A quienes afectan más

La mayoría de los pacientes que acuden al hospital con estas enfermedades son viajeros VFR (que viajan a sus países de origen a visitar amigos y familia), inmigrantes recién llegados y cooperantes o trabajadores nacionales desplazados a países tropicales.

Otros centros de referencia en España

Los principales centros de referencia en microbiología en España son el Centro Nacional de Microbiología (CNM), que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, también el Hospital Universitario La Paz, en el que destaca la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que es clave para la interconsulta de casos complejos, o el Clínic de Barcelona, reconocido sobre todo por su manejo de la gripe.

¿Qué enfermedades se están detectando en España?

¿Cuáles son las más frecuentes?

Dengue. Una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entre sus síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas. El diagnóstico se confirma con serología.

Chikunguña. Suele confundirse con el dengue porque los síntomas son similares. También aparece tras la picadura de mosquitos infectados. Se diagnostica mediante una prueba PCR.

Malaria . Potencialmente mortal, esta enfermedad la transmiten algunos tipos de mosquito. Los síntomas pueden ser leves (fiebre, escalofríos y dolor de cabeza), o más graves (convulsiones y dificultad para respirar). La prueba de diagnóstico es un análisis de sangre.

. Potencialmente mortal, esta enfermedad la transmiten algunos tipos de mosquito. Los síntomas pueden ser leves (fiebre, escalofríos y dolor de cabeza), o más graves (convulsiones y dificultad para respirar). La prueba de diagnóstico es un análisis de sangre. La esquistosomiasis. Causada por gusanos parásitos. Se contrae al realizar actividades agrícolas, domésticas o deportes acuáticos. Puede producir dolor abdominal, diarrea y sangre en las heces. Se diagnostica con pruebas de heces u orina.

La leishmaniasis. Es una enfermedad producida por un parásito del género Leishmania, que se transmite por la picadura de un insecto, el flebotomo o mosca de la arena, infectado. Los síntomas: lesiones cutáneas fiebre, pérdida de peso, aumento del bazo o hígado, y debilidad. El diagnóstico se realiza a través de la evaluación clínica, antecedentes de viajes a zonas endémicas y pruebas de laboratorio como análisis de sangre

¿Cuáles nos tienen en alerta?