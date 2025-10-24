¿Qué pasa con las obras del puente de Daganzo? Los obreros confiesan que estará acabado... ¡para enero de 2026!

El puente de Daganzo mejorará la vida de los vecinos de algunos barrios de Alcalá de Henares, como El Chorrillo, Iviasa, Campo del Ángel y el Ensanche. Así nos lo confirman ellos mismos, "estamos muy contentos, pero enfadados con el retraso de las actuaciones". Y es que Adif, entidad encargada de estas obras que iniciaron el 4 de febrero, anunció que estarían acabadas "en agosto". Hoy, a finales de octubre, todavía no lo están, y confiesan que "finalizarán en noviembre".

Este puente hasta ahora era accesible tan solo para coches, y abajo de él hay vías de los trenes que circulan por Alcalá de Henares. ¿Por qué esta obra pertenece a Adif? Desde el ayuntamiento alcalaíno afirman que "porque posiblemente fueron ellos los que construyeron el puente en los años 80, y ahora quieren subir el galibo para que puedan pasar trenes de mayor altura".

Aunque lo que afecta principalmente e ilusiona a los vecinos de la zona es que la obra contempla un paseo peatonal de 4,5 metros de ancho que les permitirá llegar más rápido y con mayor comodidad al centro de Alcalá, ya que las vías actuales son "más complicadas y menos accesibles", admiten.

Así se encuentra actualmente el puente de Daganzo: los obreros están "hormigonando la carretera central" / Juan Luis Martín

Obreros del puente de Daganzo confiesan que "en noviembre no está acabado ni de broma"

Pero el inconveniente de estas obras, que llenan de esperanza a los vecinos de estos barrios, es el gran retraso que se está produciendo. Incluso los propios obreros cuentan en exclusiva a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "ni de broma está acabado el puente en noviembre. Será más bien a finales de año o incluso enero de 2026. Ahora mismo estamos hormigonando lo que será la carretera y somos unos ocho obreros en total trabajando". Una versión a la que hemos tenido acceso y que desmiente completamente la ofrecida por Adif.

A 24 de octubre, en el comienzo del puente todavía aguardan 55 palets de baldosas esperando a ser colocadas en la futura acera peatonal.

Mucho tráfico por los alrededores

Y el principal problema que está trayendo el retraso de las obras es el tráfico en el paso subterráneo de la calle Torrelaguna, ya que ahora los vehículos no pueden pasar por el puente, lo que es para los vecinos "un completo infierno por las tardes".

Ya es habitual que haya tráfico en el paso subterráneo de la calle Torrelagua / EPE

Pablo, vecino del barrio de El Chorillo nos cuenta que "estamos encantados con las obras porque nos va a facilitar la vida para ir al centro andando, pero lógicamente estamos cabreados por los plazos, a los coches les afecta y está generando más tráfico del habitual". Versión con la que también está de acuerdo otro vecino como Félix, que admite que "han alargado la obra tres meses y por la tarde se genera aquí un lío increíble de coches... La gente se pone nerviosa".

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares achaca los retrasos a Adif

Recientemente, desde el consistorio alcalaíno exigieron "la finalización inmediata de una infraestructura clave para la movilidad de la ciudad y comprometida por el propio Ministerio de Transportes para hace ya tiempo. El retraso en la ejecución de esta obra afecta directamente a la planificación de los desvíos de tráfico y transporte público vinculados a las obras del colector, un proyecto de gran envergadura que se desarrollará en varias fases durante los próximos meses", explican.

Hasta el momento, desde Adif no se han manifestado al respecto, y tanto ayuntamiento como los propios vecinos de Alcalá de Henares esperan que las obras del puente de Daganzo terminen cuanto antes.