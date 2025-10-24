ASUNTOS INTERNOS
Dos policías detenidos en Alcalá de Henares por realizar pasaportes fraudulentos a cambio de 15.000 euros
La investigación ha sido realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y ha requerido meses para dar con los supuestos delincuentes
Dos agentes de la Comisaría de Alcalá de Henares fueron detenidos el pasado lunes por, presuntamente, realizar pasaportes fraudulentos a cambio de 15.000 euros. Ambos funcionarios —que parece ser que eran pareja— pasaron a disposición judicial este jueves y quedaron en libertad bajo la figura de investigados.
La investigación no ha sido sencilla y ha requerido mucho tiempo a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, como ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Uno era informático y la otra agente trabajaba en las Tarjetas de Identificación de Extranjeros
Según asegura LA RAZÓN, esta pareja que producía pasaportes a cambio de dinero estaba compuesta por un informático que se encargaba de facilitar claves de acceso a bases de datos y arreglar ordenadores y su novia, la otra agente, trabajaba en las Tarjetas de Identificación de Extranjeros. De esta manera, formaban el tándem perfecto para esta fabricación ilegal. O eso pensaban ellos.
Tras la investigación, desde Asuntos Internos determinaron que ambos habrían presuntamente establecido un negocio por el que ofrecían el servicio de realizar pasaportes totalmente legales sin requisitos ni permisos. Y por ello solicitaban en algunas ocasiones cifras que rondaban los 15.000 euros. Se desconoce cuántos pasaportes llegaron a hacer.
Fuentes de la investigación aseguran que "incluso podría haber tenido un tercer compinche en una provincia cercana a Madrid que les habría facilitado los clientes". Ahora, ambos están en libertad y se les sigue investigando por delitos graves como pertenencia a organización criminal, que está penado con prisión de 4 a 8 años si la organización tiene como objetivo la comisión de delitos graves, y de 3 a 6 años en otros casos.
