La 54ª edición de ALCINE de Alcalá de Henares celebra el cine con homenaje a Álex de la Iglesia

La teniente alcaldesa Isabel Ruiz Maldonado, y el concejal de Cultura, Santiago Alonso, participaron en la presentación de la 54.ª edición del festival ALCINE, que se celebrará desde el 6 de noviembre hasta el 16 de noviembre en Alcalá de Henares. El acto contó también con la presencia de la coordinadora general de Madrid Film Región, Xiomara García, y el director artístico del festival, Pedro Toro.

El primero en intervenir fue el concejal, quien destacó las claras intenciones que tiene el festival en esta edición; poner la luz "como origen y como desafío". "Porque el cine nace de poner luz y movimiento a una imagen y de una necesidad de entendernos y contarnos", añadió Santiago Alonso. Y, para él, no hay un sitio mejor en el que conseguir esa idea como en este festival, ya que ALCINE lleva "más de cinco décadas manteniendo viva esa luz". Por su parte, la teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, destacó durante la presentación la colaboración entre las áreas de Cultura y Turismo en torno a las oficinas de rodaje.

Santiago Alonso, concejal de Cultura, en la presentación de ALCINE 54 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

También se encargó de resaltar secciones del festival como la Alcalá Film Jam, que desde 2023 realiza un maratón competitivo abierto a los nuevos lenguajes audiovisuales. Ruiz Maldonado también deseó los mayores logros para esta nueva edición de ALCINE y para las nuevas generaciones que presentan sus obras en esta edición. Además, dejó en claro su convicción de disfrutar del festival a través del "programa extenso, divertido, pedagógico, entretenido y surgerente" que tiene el espectáculo.

Homenaje a Álex de la Iglesia

El concierto inaugural, a cargo de Hidrogenesse, tendrá lugar el 6 de noviembre en el Teatro Salón Cervantes, mientras que la gala de inauguración tendrá lugar también en el teatro el 7 de noviembre, en la que participará el director Álex de la Iglesia, ganador de la sección de 16 mm de ALCINE con "Mirindas asesinas" en 1990. En esa gala, el director español será homenajeado tras marcar a varias generaciones de directores y espectadores por su visión del cine, ensanchando el marco de lo que era posible en el cine español por la vía del fantástico y la comedia vitriólica. Además de mantener un encuentro con el público, recogerá la primera edición del Premio Piedra Angular, que pretende reconocer a esas figuras esenciales que dieron sus primeros pasos en este festival.

Homenaje a Álex de la Iglesia / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Programación del festival

En esta edición de ALCINE 47 películas, de los más de 1.300 cortos recibidos, competirán por los Diamantes del Certamen Nacional y Certamen Europeo de Cortometrajes. Ambos premios son calificadores para los premios Goya y Oscar. Además, la sección Pantalla Abierta ofrecerá los primeros largometrajes de cineastas surgidos del corto. La oferta del festival se verá ampliada por nuevas secciones temáticas como (J) ALCINE —dedicada a la comedia—, AL(U)CINE —centrada en el cine fantástico y de terror— y ALCINE Igualdad.

El festival refuerza su apuesta por la participación y la formación con propuestas como Alcalá Film Jam, Of-ALCINE o Cantera Alcalá Short Film Lab, un laboratorio para desarrollar primeros cortos profesionales con premios en especie. También se celebrarán encuentros profesionales en ALCINE Pro, una sesión centrada sobre el rodaje de la serie The Walking Dead en Alcalá de Henares, y charlas abiertas en ALCINE Talks con guionistas y expertos del sector. Para públicos diversos regresan actividades como Short Music, los talleres infantiles ALCINE Kids, sesiones especiales como ALBIBE, Sesisón Vermut o Sesión Continua.

Presentación ALCINE Kids / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La programación se completa con cuatro exposiciones dedicadas a figuras como Iván Zulueta y Álex de la Iglesia, además de muestras sobre ilustración y humor gráfico. La gala de clausura rendirá homenaje al universo de David Lynch.