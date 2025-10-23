¿Y si el Homo habilis no fue el primer gran cazador, sino una presa más?

Los restos fósiles del Homo habilis fueron encontrados en Tanzania (África) entre 1962 y 1964.

Después de 60 años creyendo que se trataba de un homínido que desempeñó un papel fundamental en el uso de herramientas líticas —fabricadas a partir de piedras y minerales— y en el consumo de carne, una investigación de la Universidad de Alcalá (UAH) demuestra que "no se encontraba tan en la cúspide de la cadena alimenticia como pensábamos, y que yampoco es el ancestro responsable del cambio en la balanza entre depredadores y presas".

Como explica la investigadora Marina Vergara, este halazgo "nos ha permitido conocer con mayor exactitud la relación entre homínidos y carnívoros en un momento clave de la evolución humana".

Por eso, con este estudio surge la duda: ¿fue realmente el Homo erectus, que coexistía en la misma época que el Homo habilis, quien inició la transición hacia la depredación activa? El cambio de prensa a depredador marca un "punto de inflexión" en la evolución humana, y podría haberse producido "después de lo que creíamos".

Sin embargo, encontrar quién fue el responsable de este cambio sigue siendo uno de los grandes desafíos de la paleontología.

Recreación de cómo era el Homo habilis / Cedida

Las marcas de dientes pueden cambiar lo que sabíamos Los investigadores han encontrado en dos especímenes marcas de dientes que, según creen, serían producidas probablemente por leopardos. Esto indicaría que eran presa de estos animales salvajes.

Este ancestro es conocido por fabricar herramientas de piedra

Aunque eran rudimentarias, las herramientas fabricadas con piedra "eran muy efectivas". Así, podían utilizarlas para cazar animales más grandes e incluso extraer la médula ósea, que era una fuente rica en nutrientes. La investigación, que acaba de ser publicada en la revista Annals of the New York Academy of Sciences, está liderada por investigadores de la Universidad de Alcalá que llevan años trabajando en la Garganta de Olduvai y tienen su base en el Instituto de Evolución en África (IDEA).

Y es que, al contraría de lo que se pensaba hasta ahora, este estudio podría dar un vuelco a la historia dle Homo habilis: no solo no cazarían grandes animales para comer, sino que serían ellos el alimento de los leopardos.