Antonio Tejero, el guardia civil protagonista del 23-F, pidió cumplir condena en la cárcel militar de Alcalá

El teniente coronel Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, ha sido noticia en los últimos días por su estado de salud. Tras el hecho que cambió la historia de España hace más de 40 años, pasó por diferentes ciudades para cumplir su condena y una de ellas fue la de Alcalá de Henares.

Los periódicos de la época contaron con todo lujo de detalles los traslados del teniente coronel por las diferentes cárceles de España. Estar en Alcalá era importante para él por un motivo en concreto y el Ministerio de Defensa quiso concedérselo

El paso de Antonio Tejero por Alcalá de Henares

Tras el fallido Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Fernando Tejero fue recluido en la cárcel militar de Alcalá de Henares, junto con otros tres oficiales de la Guardia Civil. Así lo muestra una crónica del ABC del 26 de febrero de ese mismo año.

El teniente coronel declaró que se encontraba "cómodo en aquel hotel", en una llamada telefónica que pudo mantener con sus padres, que se encontraban en su Málaga. Ellos afirmaban al periódico sentirse preocupados por la situación de su hijo en aquel momento, pero que: "está muy entero, él nunca se pone triste por nada, ya que tiene un carácter eminentemente bueno, adaptándose a todo lo que ocurra", explicaron.

En 1983, fue procesado y condenado a treinta años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado, con agravante de reincidencia. También le expulsaron de la Guardia Civil y perdió su grado, además de inhabilitación durante el tiempo de la condena.

Su condena empezó en la prisión militar del Castillo de la Palma en Mugardos, para posteriormente trasladarlo al castillo de San Fernando en Figueras en la provincia de Gerona.

En junio de 1991, Antonio Tejero pidió que lo trasladaran a la cárcel militar de Alcalá de Henares. El abogado del teniente argumentó que tenía el deseo de estar más cerca de su familia, que residía en Madrid. El Ministerio de Defensa se lo concedió y estuvo ahí hasta que cambió a Cartagena, su último destino antes de salir en 1996.

La vida de Antonio Tejero después de la condena

Desde que fue puesto en libertad en 1996 sus señales de vida pública han sido escasas, aunque notorias. En 2006 publicó una carta al director del 'Melilla Hoy' asegurado que el Estatut catalán "mataría" a España; en 2012 denunció al entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, por "conspiración y proposición para la sedición"; y en 2023 denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traición a España" por negociar su investidura con independentistas catalanes y "asesinos de ETA".

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos.