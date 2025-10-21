Fernando Galván, rector emérito de la UAH, recibe el título de 'Hijo Adoptivo de Alcalá'

En una jornada marcada por el reconocimiento académico y la vinculación ciudadana, el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó por unanimidad este martes otorgar el título de 'Hijo Adoptivo de Alcalá' a Fernando Galván Reula, catedrático de Filología Inglesa y rector emérito de la Universidad de Alcalá (UAH). El gesto no es meramente protocolario: simboliza la gratitud de la ciudad hacia una figura que ha combinado docencia, investigación, gestión universitaria y compromiso con el entorno urbano.

"Un vecino eminente y ejemplar" por su labor docente, así ha definido la alcaldesa del municipio Judit Piquet al exrector de la UAH que, tras más de treinta años en Alcalá, ha desarrollado "una excelente obra académica como profesor e investigador", además de su gran gestión durante ocho años —entre 2010 y 2018 — al frente de la UAH y su empeño en abrir la institución al resto de la ciudad. La distinción responde al Reglamento de Honores y Distinciones del consistorio alcalaíno, el cual permite reconocer a quienes sin haber nacido en la ciudad "reúnen méritos extraordinarios" para aportar al municipio.

31 años dentro de la UAH: Esta es la trayectoria de Fernando Galván

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1957, Galván se licenció y doctoró en Filología Inglesa en la Universidad de La Laguna y fue nombrado catedrático en 1990. Cuatro años más tarde, en 1994, aterrizó en Alcalá de Henares. Se incorporó a la UAH como profesor de Literatura Inglesa y en 2010 asumió la rectoría de la universidad. Durante su mandato, impulsó la internacionalización del centro educativo, reforzó su perfil de humanidades y estableció vínculos más estrechos entre la institución, la ciudad y su patrimonio histórico.

Desde 2010 a 2018 Fernando Galván fue el rector de la UAH / UAH

Además, cuenta con ocho doctorados Honoris Causa y el nombramiento como profesor honorario en universidades de Europa y América. Un reconocimiento otorgado a través de importantes distinciones de las Universidades de Harvard y Oxford. Fuera del ámbito académico, la reina Isabel II de Inglaterra le concedió el título de 'Oficial Honorario del Imperio Británico' en 2017.

Para la Universidad de Alcalá y la ciudad complutense representa un nexo clave: un gestor académico de proyección que ha sabido traducir su trabajo en beneficio local, reforzando el papel de la universidad como motor de desarrollo social, cultural y urbano. Entre sus acciones más destacadas bajo su rectorado, se encuentran las actuaciones de rehabilitación de espacio monumentales como el patio de Santo Tomás de Villanueva, la Capilla de San Ildefonso o la fachada de la Cisneriana. Esta última intervención ha sido ampliamente reconocida y premiada internacionalmente, además de ser compartida con todos los vecinos de Alcalá, gracias a las visitas guiadas durante la rehabilitación, muy celebradas por nuestra ciudadanía.

El vínculo entre la universidad y la ciudad se consolida

Al otorgar este título a Galván, el municipio madrileño celebra más que una trayectoria individual: refrenda la alianza entre la ciudad universitario-histórica y la institución académica. Ya que Galván ha sido un claro impulsor de las publicaciones conjuntas con el ayuntamiento con el objetivo de realzar conmemoraciones de gran importancia, como el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, o los quintos centenarios de la publicación de la Biblia Complutense o de la muerte de Cisneros.

Con esta concesión, la ciudad no solo elige homenajear a quien transformó su universidad, sino también afirmar que la excelencia académica y el compromiso con el entorno merecen un reconocimiento público. En su nuevo papel como 'Hijo Adoptivo de Alcalá', Fernando Galván entra en la historia de la institución que lo abrazó y reconoció como propio.