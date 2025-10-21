¿Habrá lluvias esta semana en Alcalá de Henares? Previsión de la AEMET para los próximos días

Cada vez está más cerca el frío y el clima lo sabe. Esta no es una excepción en el caso de Alcalá de Henares. Si bien la Comunidad de Madrid, y en su extensión Alcalá de Henares, se caracteriza recientemente por ser una zona en la que el frío y las lluvias no se ven muy a menudo, parece que por fin ha llegado el momento. Sí, ha llegado prácticamente a finales de octubre, pero ya lo dice el dicho, mejor tarde que nunca.

Durante esta semana habrá varios días en los que sería recomendable coger un paraguas si no quieres llegar empapado al trabajo o a casa. Hoy mismo, martes 21 de octubre, existe una posibilidad de precipitación de un 65% entre las 12 h y las 18 h, según datos de la AEMET. A partir de la tarde hasta la noche, las 24 h, se reduce la posibilidad de precipitación a un 20%. Las temperaturas se mantienen constantes, con mínimas por encima de los 10 °C y máximas por encima de los 20 °C, y es el viento el que va a irrumpir como protagonista durante la semana. En el día de hoy llegará a tener una fuerza de 25 km/h.

La lluvia vuelve a Madrid esta semana. / EFE

Los días marcados en rojo en el calendario en esta semana son el jueves, el viernes y el sábado. El día 23, jueves, hay una probabilidad del 100% de lluvia durante la madrugada y la mañana, reduciéndose al 30 % por la tarde. Las temperaturas se mantendrán constantes y el viento aumentará aún más su fuerza llegando a los 30 km/h. El día siguiente, viernes, hay una probabilidad del 70% de lluvia durante todo el día, reduciéndose la mínima hasta los 10 °C. Por último, el sábado, día 25, existe una probabilidad de precipitaciones de un 70% durante todo el día, con vientos cercanos a los 20 km/h. Por su parte, las temperaturas alcanzarán mínimas de cercanas a los 10 °C y máximas de poco más de 20 °C.

Días más amables son el miércoles, con una posibilidad nula de precipitación durante todo el día, y el domingo, con una predicción de sol y nubes y apenas un 30% de probabilidad de precipitación. Cierto es que el último día de la semana experimentará la mayor bajada de temperatura, llegando la mínima a 5 ºC. La semana que viene comenzará con un día soleado y un 0% de probabilidad de lluvia. Eso sí, será mejor coger un abrigo porque la mínima será de 3 °C.