Así es el Plan de Movilidad Temporal en Alcalá por las obras: "Molestias temporales, pero beneficios permanentes"

Alcalá de Henares vive una etapa de transformación urbana. Con varias obras en marcha en puntos clave de la ciudad, el consistorio ha diseñado un Plan de Movilidad Temporal que busca coordinar todos los trabajos y minimizar los efectos sobre el tráfico. El objetivo es claro: mejorar la movilidad, modernizar las infraestructuras y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Unas obras que harán de Alcalá de Henares "una ciudad más habitable y segura"

La concejala de Urbanismo, Movilidad y Transportes, Cristina Alcañiz, ha explicado recientemente que “Alcalá está en obras con sentido. Somos conscientes de las molestias, pero todas las actuaciones persiguen una ciudad más habitable, moderna y segura”. Desde la Policía Local, además, se pide a los conductores extremar la precaución y respetar la señalización temporal mientras duren los trabajos.

Entre las intervenciones más destacadas figura la renovación integral de la red de saneamiento en la vía Complutense, entre la glorieta de Andrés Saborit y la Plaza de la Cruz Verde. Los trabajos, con una duración prevista de cinco meses, incluyen la sustitución de tuberías antiguas, la mejora del drenaje pluvial y el refuerzo de la capacidad hidráulica para prevenir inundaciones en episodios de fuertes lluvias. Durante las obras, se habilitará un carril en doble sentido hacia Madrid, aunque se esperan retenciones puntuales.

También avanza la reurbanización de la avenida de Guadalajara y el entorno de Cuatro Caños, donde se están creando nuevos espacios peatonales, zonas verdes y áreas estanciales. La actuación, que enlazará de forma más directa la calle Libreros con el centro histórico, supondrá un mes de restricciones al tráfico. Las líneas urbanas 6 y 7 y las interurbanas 231 y 232 modificarán ligeramente sus recorridos para adaptarse a las obras.

La finalización del puente de Luis Astrana Marín, junto al parque O’Donnell, sigue sin ser definitiva. Estaba previsto que finalizara en agosto, pero dos meses más tarde sigue sin estarlo, afectando al día a día de los vecinos.

Por otro lado, las obras del Puente del Zulema, que pertenecen a la Comunidad de Madrid, mantienen cortado el tramo de la M-300 sobre el río Henares desde el 6 de octubre. El corte durará unas cinco semanas, con desvíos por la M-203 y la M-224, además de un servicio especial de autobús al Cementerio Jardín durante los fines de semana y los días de Todos los Santos.

Alcañiz también ha querido lanzar un mensaje de calma a los vecinos de Alcalá de Henares: “Sabemos que las obras generan incomodidades, pero son necesarias. Las molestias son temporales, mientras que los beneficios serán permanentes. Alcalá está invirtiendo para tener mejores calles, mejor movilidad y una ciudad pensada para las personas”.