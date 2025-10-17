MULTAS DE HASTA 3.000 EUROS
Campaña de ADN canino en Alcalá de Henares: 1.000 muestras y mejoras en limpieza y convivencia vecinal
El consistorio celebra los buenos resultados del plan pionero de ADN canino, que busca una ciudad más limpia, responsable y respetuosa con el entorno urbano
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares sigue apostando por una ciudad más limpia, segura y responsable con los animales. A través de la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, continúa la campaña de recogida de ADN canino en todos los barrios, una iniciativa pionera en España que busca reducir las heces en la vía pública, mejorar la convivencia vecinal y fomentar la tenencia responsable de mascotas.
Una campaña que está siendo "muy positiva para Alcalá de Henares"
Desde su puesta en marcha, ya se han celebrado más de 40 jornadas de muestreo en zonas como Venecia, Juan de Austria, El Val, Espartales, La Garena o El Chorrillo, entre otras. Según ha informado el concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, esta semana se alcanzó la cifra de 1.000 muestras recogidas y casi 10.000 perros registrados genéticamente en el censo municipal.
Los resultados, asegura Pérez, “están siendo muy positivos”. En los últimos meses se ha notado una clara mejora en la limpieza urbana y en la convivencia entre vecinos. Sin embargo, el ayuntamiento afirma que seguirá ampliando la campaña hasta llegar a todos los distritos, insistiendo también en la importancia de recoger las heces y limpiar los orines con agua o productos adecuados para evitar olores y manchas en las calles.
Hasta la fecha, se han tramitado 347 sanciones, de las cuales 197 fueron por no recoger excrementos y 150 por no registrar el ADN del animal. Las multas pueden oscilar entre 300 y 3.000 euros, según la Ordenanza Municipal sobre tenencia responsable.
El ADN canino no solo facilita la identificación de mascotas extraviadas, sino que también actúa como herramienta disuasoria para quienes incumplen las normas, lo que ayuda a mantener calles, parques y zonas verdes más limpias. Además, durante la Feria de la Adopción y Tenencia Responsable, el ayuntamiento entregó botellas reutilizables para diluir orines.
La Policía Local también desempeña un papel clave, ya que supervisa el cumplimiento de la normativa y colaborando en la recogida de muestras. “Seguimos trabajando para hacer de Alcalá una ciudad más limpia, comprometida y orgullosa de su entorno”, concluyó Vicente Pérez.
