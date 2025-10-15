Detenidas dos personas tras un robo con violencia a una mujer en Alcalá de Henares

Un nuevo suceso impacta a los vecinos de Alcalá de Henares, como los robos a matrículas de coches en Espartales o el detenido por robar vehículos. La Policía Local ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un robo con violencia a una mujer. Los hechos ocurrieron en la vía Complutense, cerca del número 45.

Según el ayuntamiento de la ciudad, la víctima fue abordada por dos individuos que, tras agredirla físicamente y lanzarla al suelo, le quitaron el bolso.

Cómo fue el atraco con violencia a una mujer en Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares explica que la mujer iba caminando por la zona cuando fue abordada y agredida por dos personas. Le quitaron el bolso con violencia y llegaron a arrojarla al suelo.

Más controles policiales en Alcalá de Henares: se intensifica la seguridad en los accesos a la ciudad / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas magulladuras. Una patrulla solicitó asistencia médica, que fue proporcionada en el lugar, sin presentar signos de gravedad. Paralelamente, otras unidades policiales iniciaron un operativo para localizar a los presuntos delincuentes. Además, querían evitar otros posibles delitos de los mismos autores.

Así encontró la policía a los presuntos autores

Un testigo facilitó a los agentes una descripción detallada de los agresores. Incluso, pudo proporcionales el número de la matrícula del vehículo en el que huyeron. Así, la Policía Local de Alcalá de Henares pudo activar el protocolo de búsqueda.

También se dio aviso de inmediato a la Policía Local de Guadalajara, porque existía la posibilidad de que los sospechosos se dirigieran a su domicilio en dicha localidad.

Antiguo Parque de Servicios de Vía Complutense / Street View

Durante el operativo, uno de los agentes localizó un vehículo Renault Mégane que estaba realizando maniobras evasivas en una gasolinera. El patrulla interceptó y bloqueó el coche, identificando a sus ocupantes.

El hombre y la mujer coincidían con la descripción que aportaba el testigo. Al momento fueron detenidos como presuntos autores.

Desde la Concejalía de Seguridad, la concejala Orlena de Miguel ha querido destacar “el excelente trabajo que realiza la Policía Local de Alcalá de Henares diariamente, con resultados exitosos que refuerzan la seguridad en nuestra ciudad”. También ha querido recordar el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la delincuencia: “Seguiremos trabajando para evitar este tipo de actos y aplicaremos una política de tolerancia cero contra quienes atenten contra la seguridad de nuestros vecinos”.