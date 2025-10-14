NUEVA INICIATIVA
Puntos de escucha: así es cómo la UAH ayuda a los estudiantes con problemas de salud mental
Busca formar al profesorado universitario para que sea capaz de detectar en las aulas situaciones en la que los estudiantes necesiten apoyo
La Universidad de Alcalá (UAH) de Henares ha lanzado los puntos de escucha, una iniciativa que busca garantizar el bienestar emocional del estudiantado y ofrecer un espacio de seguridad a aquellas personas que estén atravesando un momento complicado.
Según ha señalado la UAH en un comunicado, casi la mitad de los estudiantes universitarios, un 49,4%, sufren síntomas de depresión, que pueden incluir aspectos como la dificultad para conciliar el sueño, nivel bajo de energía o un sentimiento de tristeza.
El mismo estudio del Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad del que salen estos datos indica que con la ansiedad, la proporción es la misma: uno de cada dos estudiantes tiene síntomas como la dificultad para relajarse o la preocupación excesiva.
Por ello, la Universidad ha creado los denominados "puntos de escucha". La iniciativa busca formar al profesorado universitario para que sea capaz de detectar en las aulas situaciones en la que los estudiantes necesiten apoyo.
De esta forma, los alumnos, cuando lo consideren necesario, pueden acudir a los profesores que formen parte de los puntos de escucha para que les ayuden a gestionar lo que están sintiendo. También existen las personas de confianza: alumnos que ayudan a sus compañeros a afrontar las dificultades que puedan surgir.
El objetivo de los puntos de escucha es, por tanto, "ofrecer un punto de acompañamiento que muestre que la universidad es algo que está ahí, que acompaña", ha afirmado la UAH.
En palabras de la directora de la Promoción de la Salud Mental y el Cuidado Emocional de la UAH, Inmaculada Rodríguez, "escuchar es sinónimo de acompañar. Es sinónimo de dar confianza y de ofrecer un espacio de seguridad a la persona que pueda tener una dificultad".
